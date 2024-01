Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi L'Audi Q8 e-tron Dakar è pronta a regalare grandi emozioni

Ispirata al mondo dei raid più estremi, quelli nel selvaggio deserto, dove l’auto deve essere solida e robusta per resistere ai terreni impervi e colmi di insidie. Il punto di riferimento è, come sempre, la Dakar, il mitico rally che ha segnato un’epoca intera e che ancora custodisce emozioni vere e profonde. Lo sa bene anche Audi, che presenta al mondo la nuova Q8 e-tron edition Dakar, una vettura che attinge dalla tradizione ma che si spinge in modo dinamico verso il futuro. Sporcandosi le ruote tra sabbia, fango e polvere.

L’assetto è rialzato e ci sono dettagli che evocano l’animo corsaiolo, mentre sotto al vestito si nasconde la piattaforma della recente Q8 55 e-tron, l’ultima nata tra i maxi suv alla spina di Ingolstadt. Ad aumentare il fascino di questo inconsueto veicolo ci pensa la sua tiratura limitata: appena 99 esemplari, in commercio a partire da aprile. A prova di collezionista.

Caratteristiche fuori dal comune

Le doti di questa nuova Audi sono intriganti, poiché mutuate – come anticipato – dalla recente Q8 e-tron. Quindi a disposizione abbiamo un pacco batterie da 114 kWh (106 kWh netti), la trazione integrale quattro elettrica assistita brillantemente da due motori a elettroni (collocati sui due assali), mentre la potenza massima tocca la soglia dei 408 cv, con coppia massima di 664 Nm.

Tutti questi ingredienti permettono al suv tedesco delle performance decisamente rilevanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima, autolimitata, di 200 km/h. Per quanto riguarda lo spinoso capitolo dell’autonomia, in questo caso il range dichiarato è di 450 chilometri (ciclo WLTP).

A rafforzare il pacchetto di brillanti novità, ci sono degli specifici pneumatici all terrain General Grabber AT3 dalla spalla generosa. In configurazione standard, l’auto ha un’altezza da terra maggiorata di 65 mm, mentre quando si opta per il programma Lift presente nel drive select, la vettura alza l’assetto di altri 17 mm (portandosi a +82 mm rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro), così come cambiano gli angoli d’attacco, di dosso e di uscita pari, rispettivamente, a 21, 19 e 28 gradi.

Quando si decide di schiacciare sull’acceleratore, l’assetto si abbassa gradualmente rispetto al setup standard: di 15 mm a partire da 85 km/h, di ulteriori 17 mm da 100 km/h e di altri 13 millimetri da 120 km/h. Un modo per favorire la stabilità dell’intero corpo vettura.

Audi Q8 e-tron edition Dakar, elementi esclusivi

L’auto si presenta al pubblico, compreso quello italiano, con un’unica colorazione disponibile: nero Mythos con single frame in tinta carrozzeria. Inoltre, il suv tedesco si distingue anche per un’apertura delle porte dedicata, per degli specifici Led che proiettano al suolo la scritta “edition Dakar” e per tanti altri gustosi elementi che, sicuramente, innalzano il fascino complessivo di una macchina particolare.

Inoltre, i clienti possono godere anche di una cover personalizzata per la chiave a transponder, di pellicole decorative ispirate al prototipo full electric con range extender Audi RS Q e-tron, e della numerazione progressiva lungo i montanti posteriori, identificativa delle singole vetture.

Infine, per rendere più riconoscibile questo modello c’è anche il portapacchi al tetto con portata di 40 chilogrammi, corredato di una borsa da esterni con cinghie di fissaggio. Dentro all’abitacolo, invece, spiccano il volante sportivo multifunzione, il cielo vettura in nero e la pedaliera in acciaio inox. Tutto per respirare l’esclusività e il mito della Dakar (che Audi sta affrontando in prima persona), in un’unica soluzione.