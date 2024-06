Fonte: Ufficio Stampa Audi Il nuovo SUV di Audi è il più veloce di sempre sulla pista tedesca

È un debutto da record quello del nuovo Audi RS Q8 Performance. Il SUV sportivo della Casa dei quattro anelli, infatti, si rinnova e diventa più potente, facendo segnare un nuovo record Nordschleife, il celebre circuito del Nurburgring che, da anni, rappresenta un vero e proprio banco di prova per tutti i modelli sportivi. La versione aggiornata dell’Audi RS Q8 Performance è riuscita ad abbassare di oltre 2 secondi il record sul giro per un SUV. Sul tracciato tedesco, di recente, ha brillato anche l’Audi RS 3.

Un tempo da record

Il nuovo Audi RS Q8 Performance ha girato in 7 minuti, 36 secondi e 698 millesimi lungo l’Inferno Verde del Nurburgring, facendo così registrare un nuovo record per un SUV e migliorando, come detto in apertura, il precedente primato di oltre 2 secondi. Il nuovo RS Q8 migliora di oltre 6 secondi il miglio tempo della precedente generazione.

Il record è stato ottenuto dal pilota e collaudatore di Audi, Frank Stippler. Si tratta di un grande successo per il modello tedesco che si conferma un punto di riferimento assoluto per il segmento. Per tutti gli appassionati alla ricerca di un SUV sportivo, Audi ora propone un modello che ha dimostrato in pista tutte le sue potenzialità.

640 CV di pura potenza

Il nuovo Audi RS Q8 è stato aggiornato con un restyling che ha introdotto diverse novità, sia alla dotazione che al comparto tecnico. È la versione Performance la vera protagonista del restyling. Sotto al cofano, infatti, troviamo il motore V8 TFSI biturbo in grado di erogare una potenza massima di 640 CV con una coppia motrice massima di 850 Nm. La versione “standard” del SUV sportivo, invece, si ferma a 600 CV e 800 Nm.

In termini di prestazioni, la Performance è in grado di raggiungere una velocità massima di 305 km/h, con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 3,6 secondi. Il motore è abbinato al cambio automatico tiptronic da 8 rapporti, rinnovato per garantire cambiate più rapide e precise, e alla trazione integrale. C’è anche il differenziale centrale autobloccante.

Il nuovo aggiornamento dell’Audi RS Q8 introduce anche diverse novità per quanto riguarda la dotazione, con nuovi materiali per gli interni, i cerchi in lega da 22 pollici, con la possibilità di puntare anche sui cerchi da 23 pollici a 5 razze a Y, da abbinare agli pneumatici high performance Pirelli P Zero nel dimensionamento 295/35 R23. C’è anche la possibilità di puntare sui freni carboceramici, con dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm, che, oltre a offrire ottime prestazioni, risultando più leggeri di 34 chilogrammi rispetto al sistema frenante con dischi in acciaio.

Quando arriva e quanto costa

Il nuovo Audi RS Q8 Performance sarà una delle principali novità della Casa tedesca per la seconda metà del 2024. Il SUV sportivo di Audi, infatti, arriverà nelle Concessionarie italiane del mercato nel corso del quarto trimestre del 2024. Per quanto riguarda il listino prezzi, Audi ha confermato che il suo nuovo Audi RS Q8 partirà da 157.000 euro mentre la versione Performance, pensata per i clienti che cercano il massimo in termini di prestazioni, sarà disponibile a partire da 177.500 euro. Come sempre, ci sarà ampio spazio per la personalizzazione.