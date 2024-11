La nuova Audi RS 3 ruggisce ancora più che in passato, affinando la propria tecnica per mangiare l'asfalto in modo rapido e implacabile. Record al Nürburgring

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Riscrive la propria storia: nuova Audi RS 3

L’Audi RS 3 si è affermata come una forza dominante nel mondo delle berline compatte ad alte prestazioni, e la nuova generazione non fa eccezione. Con un tempo sul giro record di 7’33″123 al famoso Nürburgring Nordschleife, la nuova RS 3 ha dimostrato di essere una vera campionessa della sua categoria. Questo risultato straordinario è stato raggiunto grazie a una combinazione di ingegneria tedesca di precisione, tecnologia innovativa e un impegno incessante per le prestazioni.

Il primato del Nürburgring è stato stabilito da Frank Stippler, un pilota esperto e collaudatore Audi con una profonda conoscenza del circuito tedesco. La sua esperienza e la sua abilità hanno contribuito a sfruttare appieno il potenziale della nuova RS 3, portandola al limite e dimostrando la sua superiorità nella categoria delle berline compatte ad alte prestazioni.

Torque Splitter: chiave per l’handling

Il tempo sul giro record al Nürburgring non è un risultato casuale, ma il culmine di innumerevoli ore di sviluppo e messa a punto. L’Audi RS 3 è stata meticolosamente progettata per eccellere in ogni aspetto delle prestazioni, dall’accelerazione alla frenata, dalla maneggevolezza all’aerodinamica. Ogni componente è stato ottimizzato per garantire che la vettura possa affrontare le sfide del leggendario circuito tedesco con la massima sicurezza e velocità.

Alla base delle straordinarie prestazioni della nuova Audi RS 3 c’è un’impressionante gamma di tecnologie all’avanguardia. Il sistema di trazione integrale quattro, fiore all’occhiello di Audi, è stato ulteriormente perfezionato per fornire una trazione e un controllo impareggiabili. Il sistema Torque Splitter, una novità per la RS 3, distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori, consentendo una maggiore agilità e precisione in curva.

Il Torque Splitter è una delle innovazioni più significative introdotte nella nuova Audi RS 3. Questo sistema intelligente analizza costantemente le condizioni di guida e distribuisce la coppia tra le ruote posteriori in modo da ottimizzare la trazione e la stabilità. In curva, il Torque Splitter può inviare più coppia alla ruota esterna, riducendo il sottosterzo e consentendo una maggiore velocità di percorrenza. Questa tecnologia innovativa consente alla RS 3 di affrontare le curve con una precisione e una sicurezza senza precedenti.

Audi RS 3, come ruggisce il motore

La nuova Audi RS 3 non è solo una macchina veloce, ma anche divertente da guidare. L’eccezionale maneggevolezza, combinata con il potente motore a cinque cilindri, crea un’esperienza di guida coinvolgente. Il rombo del motore, distintivo e inconfondibile, accompagna il guidatore in ogni accelerazione, mentre lo sterzo preciso e reattivo trasmette una sensazione di controllo totale. Il cuore pulsante della nuova Audi RS 3 è il leggendario motore a cinque cilindri 2.5 TFSI. Questa unità, pluripremiata e apprezzata per il suo carattere unico, eroga 400 CV di potenza e 500 Nm di coppia, sufficienti per catapultare la RS 3 da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Il sound del cinque cilindri, rauco e coinvolgente, è una vera e propria sinfonia per gli appassionati di motori.

Design sportivo e funzionale

Il design della nuova Audi RS 3 è un perfetto connubio tra sportività ed eleganza. Le linee aggressive e muscolose sottolineano il carattere prestazionale della vettura, mentre i dettagli aerodinamici contribuiscono a migliorare la stabilità alle alte velocità. Gli interni, sportivi e raffinati, offrono un ambiente di guida confortevole e tecnologicamente avanzato.

La nuova Audi RS 3 rappresenta un nuovo punto di riferimento nel segmento delle berline compatte ad alte prestazioni. Grazie alla sua combinazione di tecnologia innovativa, prestazioni mozzafiato e design accattivante, la RS 3 è destinata a conquistare gli appassionati di guida di tutto il mondo. Il record sul giro al Nürburgring è solo l’inizio di una nuova era di performance per Audi.