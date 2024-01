Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla L'auto da record nel 2023: la Tesla Model Y

L’auto più venduta, che sia dell’anno o nella storia della civiltà umana, è un tema che incuriosisce da sempre. Ci si confronta, ci si scambiano idee e si dice la propria. Qual è la macchina più venduta di tutti i tempi? Il Volkswagen Maggiolino, la Ford Model T, o qualche altro nome di grido, come la Golf? No, è la Toyota Corolla, proposta in svariate salse e generazioni e ancora adesso caposaldo nella produzione del colosso nipponico. La berlina giapponese, però, dovrebbe stare attenta e cominciare a guardarsi le spalle, perché nel 2023 si è verificata una piccola ma significativa rivoluzione, perché l’auto più venduta al mondo è un’elettrica e risponde al nome di Tesla Model Y.

La previsione di Elon Musk

Qualche mese, Elon Musk, istrionico e ricchissimo fondatore di Tesla, aveva fatto la sua profezia che incoronava la Model Y come best-seller globale del 2023. Previsione azzeccata, che egli stesso ha così commentato: “Come previsto, la Model Y è diventata ila vettura più venduta a livello globale. Il veicolo più venduto di ogni genere, non solo elettrico, con oltre 1,2 milioni di unità consegnate“.

Anche la Jato Dynamics, società di ricerche che ha stilato la classifica delle auto più vendute al mondo, ha tributato a Tesla il riconoscimento di essere riuscita a imporsi sulla scena internazionale con grande rapidità: “Nonostante sia stato fondato solo nel 2003, il produttore di auto elettriche ha innescato un cambiamento epocale nel panorama automobilistico, creando un modello elettrico che ha sovraperformato le sue controparti e ha battuto tutti i record diventando il primo veicolo elettrico a guidare il mercato globale“.

Tesla Model Y un successo globale

La Tesla Model Y ha compiuto un exploit straordinario, con una crescita del 64% in un anno, che l’ha proiettata fino al primo posto nel mondo, grazie a 1,23 milioni di esemplari venduti. Qualcosa di assolutamente unico nella lunga storia dell’automobile, un fenomeno mai registrato. Tra l’altro, issarsi davanti a tutti era un’impresa pressoché impronosticabile, perché da anni quel posto veniva comandato da una Toyota, che si è dovuta accontentare degli altri due gradini del podio.

La piazza d’onore spetta alla Rav4, 1,07 milioni di unità vendute, mentre la medaglia di bronzo va alla Corolla con 1,01 milioni immatricolazioni globali. L’analista Felipe Munoz ha così spiegato la “sconfitta” di Toyota: “Rav4 e Corolla non sono in grado di competere nel mercato delle auto elettriche, che sta diventando sempre più affermato e importante in Europa e Cina“.

I numeri in Europa

Dunque, la Tesla Model Y registra degli eccezionali numeri di presenza in Europa, dove è l’elettrica più venduta. Certo, non avranno influito più di tanto i risultati guadagnati in Italia, dove la trazione alla spina non ha ancora fatto breccia negli automobilisti quanto da altre parti. Nel Vecchio Continente sono state 255.000 le unità vendute, grazie anche all’abbassamento sostanzioso dei costi di listino varati nel terzo trimestre dello scorso anno. Il taglio dei prezzi non ha fatto un danno all’immagine di Tesla, che si è guadagnata un posto d’élite nel campo automotive grazie ad affidabilità e tecnologia di prim’ordine. Una ricetta per molti irresistibile.