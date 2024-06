Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla L'auto più venduta al mondo nel 2023

La domanda che tiene sempre banco è: “Quali sono le auto più vendute al mondo?“. Per rispondere a questo quesito, spesso vengono spesi nomi di tutti i generi, non centrando quasi mai il bersaglio. La Toyota Corolla, ad esempio, è l’auto più venduta nella storia dell’umanità e continua ad aggiornare il suo numero, vista la sua presenza costante nei listini del colosso nipponico. Tuttavia, la sorpresa è sapere che nel 2023 la Corolla non è stata la vettura più venduta dell’anno, perché in vetta a questa graduatoria spicca un veicolo figlio dei tempi moderni, poiché 100% elettrico.

L’auto più venduta del 2023

Dicevamo, la sorpresa è scoprire che l’auto più venduta a livello globale nel 2023, è stato un SUV alimentato a batteria: la Tesla Model Y. Grandissima affermazione del prodotto americano, la prima vettura elettrica nella storia a ottenere questo rilevante riconoscimento nel campo automotive. Sarà sicuramente orgoglioso il patron di Tesla, Elon Musk, che nel giro di non troppi anni ha portato la sua creatura nell’olimpo dei costruttori a quattro ruote. La Model Y è entrata in produzione nel 2020, anno falcidiato dalla pandemia di Covid-19, e in quattro anni è riuscita a scalare una montagna alta come l’Everest. Un’impresa – per certi versi – titanica.

Per riuscire a imporsi come l’auto più venduta del pianeta sono serviti 1 milione e 220 mila esemplari venduti, corrispondenti a una crescita del 22% rispetto all’anno prima, grazie allo score di 480.000 vetture prodotte in più. Dunque, l’elettrico segna una vittoria straordinaria, a dimostrazione che il mercato europeo (compreso quello italiano) incidono relativamente poco a livello mondiale.

Due giapponesi sul podio

Alle spalle della Tesla Model Y, nella top 10 delle auto più vendute del 2023, scoviamo una folta batteria di vetture prodotte da costruttori del Sol Levante. Naturalmente, i SUV fanno la voce grossa ma qualche berlina riesce ancora a difendersi al cospetto dell’avanzata delle macchine a ruote alte. Dunque, chi supera il milione di veicoli realizzati lo scorso anno è il Toyota RAV4, un SUV versatile e in grado di saper destreggiarsi nei contesti più disparati: dalla città all’offroad.

Il RAV4 è un modello che anche alle nostre latitudini riscuote un notevole successo, e con 1.075.000 esemplari guadagna la medaglia d’argento. Sul podio delle auto più vendute sul pianeta, scopriamo la nuova versione dell’Honda C-RV, il possente e massiccio SUV moderno proposto anche con motorizzazioni ibride. Per ottenere la medaglia di bronzo sono stati necessari 846.000 esemplari prodotti. Un gran bel risultato.

Il resto della top ten

Passando in rassegna il resto della top ten, scopriamo che la medaglia di legno va ad appannaggio di Toyota Corolla in versione Sedan, staccando di pochi esemplari la versione Cross. Poi, l’elenco prosegue con la Toyota Camry, un’altra elegante berlina del colosso giapponese, mentre al settimo posto troviamo la prima americana: la Ford F-150.

Si tratta di un pick-up, venduto a furor di popolo nel Nord America. All’ottavo posto il Toyota Hilux, altro versatile pick-up, mentre chiudono la graduatoria delle migliori dieci la Nissan Sentra e la Tesla Model 3. Per avere la prima europea, bisogna scivolare al 20esimo posto con la Volkswagen Polo. Di seguito la classifica nel dettaglio.