Fonte: Ansa Vasco Rossi e Matteo Salvini: è scontro sul Codice della Strada

Quando si interviene con nuove leggi spesso non si incontrano i favori di tutti. La rivoluzione del Codice della Strada messa in atto dal Governo Meloni ha diviso l’opinione pubblica. Tante le novità, come la sospensione breve della patente o l’inasprimento di alcune sanzioni. In particolare si è scelto di usare il pugno duro verso coloro i quali vengono beccati alla guida ubriachi o in uno stato psico-fisico alterato da droghe.

Quest’ultimo punto nei giorni scorsi aveva creato un po’ di polemiche. Alcune persone, infatti, sono costrette da particolari condizioni mediche, a consumare farmaci che contengono al proprio interno droghe e quindi potrebbero risultare positive ad un eventuale test. Per questo motivo, il ministro Salvini, ha realizzato una clip sui propri canali social per puntualizzare che la norma non avrebbe interessato coloro i quali devono consumare un certo tipo di droghe per prescrizione medica.

Nuovo attacco a Salvini

Ora però a distanza di qualche giorno, è arrivato l’affondo, nei confronti del ministro, da parte di uno dei rocker più amati d’Italia: Vasco Rossi. Al centro del dibattito è finita ancora una volta la droga e l’utilizzo che se ne fa in Italia. Questo argomento da anni divide non solo l’opinione pubblica, ma anche la politica. La parte conservatrice, infatti, spinge per un inasprimento delle pene per chi ne fa utilizzo, mentre la parte progressista vorrebbe legalizzare l’uso di quelle leggere.

Al momento in Italia è illegale lo spaccio, anche a titolo gratuito, mentre è consentito il possesso per uso personale. Addirittura è possibile anche coltivare delle piante in casa purché si tratti di dimensioni minime, con pratiche rudimentali. Proprio Salvini spesso ha usato questo argomento come suo cavallo di battaglia nei comizi politici, attaccando pesantemente i colleghi che invece da tempo sponsorizzano una depenalizzazione della coltivazione e dell’uso personale della cannabis.

Durante una lunga intervista rilasciata a Robinson, inserto di Repubblica, Vasco Rossi ha toccato l’argomento criticando le idee del ministro: “Non vorrei aggiungere altro, perché vengo solo strumentalizzato. Ma ho voluto provocare il dibattito e attirare l’attenzione sperando ancora che il ministro ci ripensi e rinunci a quella assurda, propagandistica modifica della vecchia legge che prevedeva già il ritiro della patente per chi guida sotto l’effetto di cannabis. Ma dopo una settimana si guida perfettamente lucidi. È una cosa inaccettabile che dovrebbe essere evidente a chiunque! Qui non si salvano vite, ma se ne rovinano molte altre. Viene introdotta una ingiusta caccia a comportamenti, peraltro perfettamente legali, come l’utilizzo della cannabis a scopo terapeutico”.

La precedente polemica

Un attacco frontale del rocker nei confronti di Salvini, che dopo una vacanza in America ne ha davvero per tutti. Il cantante di Zocca, infatti, in generale ha parlato di politica e anche di ciò che sta accadendo negli USA affermando: “I più impresentabili sono diventati i capi”. Una critica aspra, tipica di Vasco, che solitamente non ha mai peli sulla lingua. La polemica tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il buon Blasco, affonda le proprie radici in un attacco precedente che il cantante aveva rivolto al leader della Lega attraverso i propri canali social. In quel frangente, il rocker aveva affermato: “Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni”. Insomma, sembra non placarsi la diatriba tra le parti e chissà che a breve non arrivi una replica del ministro al nuovo affondo di Vasco.