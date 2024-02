Un video mostra l'incredibile furto di un SUV Porsche in pieno centro a Barletta: un gruppo di ladri porta via la vettura in pochi secondi, bloccando il traffico

Un SUV Porsche, tranquillamente parcheggiato a bordo strada, è stato rubato in pochi secondi da un gruppo di ladri a Barletta. L’intera scena è stata catturata in video e mostra l’incredibile “colpo” messo a segno per le strade della città pugliese, con la banda che ha fermato il traffico per pochi secondi per mettere a segno il colpo e rubare il modello Porsche dal valore di svariate decine di migliaia di euro. Il video ha reso virale il furto e ha messo in luce la tecnica utilizzata dai ladri.

Un colpo rapido

Si tratta di un’azione fulminea, probabilmente studiata con attenzione e nei minimi dettagli per riuscire a rubare il SUV Porsche in pochi secondi, lasciando poche tracce e non permettendo alle Forze dell’Ordine di intervenire in tempo utile per sventare il furto. Il video che mostra l’intero colpo è stato realizzato dal conducente dell’auto che seguiva la vettura su cui viaggiavano i malviventi. La ripresa dura pochi secondi.

Il gruppo di ladri era composto da quattro persone, munite di passamontagna e, quindi, irriconoscibili. Il furto della Porsche è avvenuto in Via Falcone e Borsellino, una delle strade principali della zona 167 di Barletta. Il video è già stato acquisito dalla Polizia locale, con l’obiettivo di raccogliere tutti gli indizi utili per rintracciare la banda, bloccare gli autori del furto e recuperare il SUV. L’auto su cui viaggiavano i ladri, una berlina bianca (probabilmente rubata), potrebbe aiutare gli investigatori a identificare la banda, anche grazie alle telecamere della zona. Anche se i furti sono in calo, episodi di questo tipo continuano a essere molto frequenti, con il rischio di una doppia beffa per gli automobilisti.

In ogni caso, il gruppo, subito dopo il colpo fulmineo, ha fatto rapidamente perdere le sue tracce. Sia la berlina che il SUV Porsche rubato sono, infatti, spariti nel traffico cittadino nel giro di pochi secondi. Tutto, quindi, si è svolto in tempi rapidi e solo grazie alla prontezza del conducente dell’auto che seguiva i ladri e che ha realizzato il video è stato possibile scoprire la dinamica del furto del SUV.

Il colpo è stato talmente veloce che l’autore del video non ha avuto il tempo di chiamare la Polizia prima che i ladri riuscissero a fuggire. Nelle ore successive, la vettura rubata è stata ritrovata. Il veicolo è, però, stato privato di vari componenti che, inevitabilmente, saranno rivenduti sul mercato nero. Per il momento, però, l’identità del gruppo di quattro ladri non è ancora nota.

La banda potrebbe portare a termine altri colpi analoghi, adottando la stessa dinamica. Questo tipo di furti può risultare molto fruttuoso, soprattutto se pianificato nel dettaglio come, molto probabilmente, è avvenuto con il colpo andato a segno in centro a Barletta nelle ultime ore.

L’appello del sindaco

Il video del furto di Barletta sta registrando un importante eco mediatico. Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, è stato tra i primi a commentare l’incredibile furto avvenuto in pieno centro e in pochissimi secondi. In risposta al video, infatti, il primo cittadino del Comune pugliese ha scritto: “Basta! Smettetela di saccheggiare Barletta e i barlettani. Un ringraziamento alla Polizia per il rinvenimento dell’auto e per gli altri due furti sventati”.