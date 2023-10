Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Nessun obbligo di assicurazione per le e-bike in UE

Abbiamo seguito tutte le vicende riguardanti il nuovo Codice della Strada, dal momento in Cui il Ministro Matteo Salvini ha avanzato le sue proposte per inserire nuove regole, fino a quello in cui queste regole sono state approvate e ora devono solo diventare ufficiali ed efficaci.

A tale proposito, sappiamo che sono cambiate moltissime cose per quanto riguarda i monopattini elettrici, i nuovi mezzi della micromobilità del futuro. Veicoli a zero emissioni, compatti, leggeri e maneggevoli, che si stanno diffondendo sempre più – soprattutto nelle grandi città – agevolando i brevi spostamenti urbani quotidiani.

Nulla invece per quanto riguarda le bici elettriche, anzi. A tale proposito oggi sappiamo che, a livello comunitario, la Corte di Giustizia dell’UE ha sentenziato: “Niente assicurazione obbligatoria per le e-bike”, una decisione importante che stabilisce un precedente giuridico di una certa rilevanza in un settore in espansione e destinato a crescere sempre più, portando chiaramente con sé delle modifiche e conseguenze sulla circolazione stradale.

E-bike senza assicurazione

Per il momento quindi niente assicurazione per le biciclette ad assistenza elettrica, che secondo la Corte “non rientrano nell’obbligo di assicurazione degli autoveicoli in quanto non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata interpellata a giudizio, per esprimere la sua riguardo un procedimento giudiziario che si è tenuto a Bruges, cittadina del Belgio. In questo procedimento era necessario intervenire per stabilire un caso di risarcimento per incidente fatale con coinvolgimento di una e-bike.

Nel fatto specifico un ciclista era stato travolto da un’auto mentre guidava la sua e-bike, il sinistro aveva avuto conseguenze molto gravi, tanto che il ciclista era stato immediatamente trasportato in ospedale, ma purtroppo aveva perso la vita alcuni mesi dopo, proprio a causa delle ferite.

I giudici di Lussemburgo quindi, emanando la loro sentenza più recente, hanno deciso che la direttiva europea in materia di responsabilità civile che risulta dalla circolazione dei mezzi riguarda “tradizionalmente l’assicurazione per motocicli, autovetture e autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica”, nulla quindi per le e-bike.

Come riporta l’ANSA, “l’obiettivo della direttiva europea è quello di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli”, obiettivo che, come la Corte stessa ha specificato “non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di veicolo, visto che i mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, come una bicicletta ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri, potendo questi ultimi circolare in modo sensibilmente più veloce”.

L’assicurazione per i monopattini elettrici

Come sappiamo, il Codice della Strada si è evoluto, e finalmente la circolazione dei monopattini elettrici nelle nostre città – sempre più diffusa e anche potenzialmente pericolosa – è stata regolamentata, per garantire la sicurezza di tutti.

Uno degli aspetti fondamentali riguarda l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Chi verrà scoperto alla guida di un monopattino elettrico senza assicurazione rischierà una multa da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. Le compagnie assicurative non potranno sospendere la polizza per più di 9 mesi all’anno. La copertura è fondamentale per proteggere conducenti e altre persone coinvolte in eventuali incidenti.

Oltre a questo, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di una targa, che ne faciliterà l’identificazione, per garantire che i conducenti rispettino le regole. E infine sarà obbligatorio anche l’uso del casco per tutti, indipendentemente dall’età, per proteggere i conducenti da possibili urti e incidenti, anche a bassa velocità.