Fonte: www.cadillac.com Cadillac optiq

È stato presentato negli Stati Uniti, dove ha anche già debuttato nel mercato interno, ma è pronto anche ad arrivare in Italia e nel resto dell’Europa. Di chi stiamo parlando? Del nuovo Suv elettrico della Cadillac: Optiq. In Europa ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Parigi 2024 di ottobre, dove è stato ufficialmente presentato al pubblico, ma entro la fine dell’anno sarà ufficialmente sul mercato. Nel Vecchio Continente la Cadillac non è mai riuscita realmente a imporsi sul mercato, come ha invece fatto in America, dove storicamente è uno dei brand automobilistici più amati dagli automobilisti, ma prova a ritagliarsi il proprio spazio puntando su questo modello a zero emissioni, dalle linee accattivanti e dalle ottime prestazioni. Andiamo allora alla scoperta del nuovo Cadillac Optiq, vedendo quali sono tutte le sue caratteristiche, le dimensioni, il prezzo e tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Com’è la Cadillac Optiq: gli esterni

A prima vista la Cadillac Optiq appare con un’auto dall’aspetto sicuro e grintoso, caratterizzato dalla sue linee ben definite e allo stesso tempo sinuose, in particolari stelle due fiancate. A proposito delle fiancate, vanno evidenziate le maniglie a comparsa che, oltre ad aumentare l’eleganza del Suv, ne migliorano anche l’aerodinamica.

Guardando la Cadillac Optiq, colpiscono certamente l’attenzione i gruppi ottici: quelli anteriori sono caratterizzati dalla forma a L ribaltata, con la parte verticale particolarmente pronunciata, quelli posteriori sono invece spezzati in due ai lati del portellone del bagagliaio e finiscono per occupare quasi interamente in altezza la parte posteriore del veicolo.

Cadillac Optiq: le dimensioni

Trattandosi di un Suv, non sorprende di certo sapere che la Cadillac Optiq è un’auto molto spazioso, in cui si può viaggiare comodamente anche in cinque persone. La lunghezza è infatti superiore ai 4,8 metri mentre la larghezza è di quasi due metri. Per quel che riguarda l’altezza, questa supera gli 1,6 metri.

Molto spazioso è anche il bagagliaio, che consente di affrontare anche viaggi lunghi portando con sé numerose valigie. Basti pensare che la sua capacità è di 744 litri. A proposito del bagagliaio, c’è anche un altro aspetto molto importante che vale la pena sottolineare: non è presente alcuna soglia di carico, questo significa che una volta aperto diventa molto semplice e comodo riporre al suo interno qualsiasi oggetto si voglia, dalle classiche valigie a quelli più ingombranti. Sotto al piano del bagagliaio è inoltre presente un comodo vano, facilmente apribile, nel quale riporre i cavi per la ricarica.

Facciamo ora un riepilogo su tutte le dimensioni esatte della Cadillac Optiq:

Lunghezza Cadillac Optiq: 4.822 mm

Larghezza Cadillac Optiq: 1.912 mm

Altezza Cadillac Optiq: 1.642 mm

Capacità bagagliaio Cadillac Opti: 744 l

Cadillac Optiq: gli interni

Dopo aver visto come è fatta la Cadillac Optiq all’esterno, andiamo a conoscerla meglio anche suo interno. L’elemento che la caratterizza principalmente è senza dubbio il pannello curvo da 33″ e con una risoluzione 9k presente sulla plancia, occupandola per quasi la sua totalità. A proposito della plancia, da segnalare anche che i tasti fisici sono ridotti al minimo.

Anche vista all’interno la Cadillac Optiq appare come un’auto molto elegante, i tessuti utilizzati per i sedili sono pregiati e morbidi al tatto. Anche i materiali plastici che sono stati utilizzati sono morbidi, rendendo l’auto molto confortevole per chi si trova al suo interno (e non solo per chi è seduto al posto del guidatore).

Ovviamente non mancano poi i numerosi sistemi alla guida integrati oltre a tutta una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza alla guida integrati e, allo stesso tempo, aumentano la sicurezza per tutti coloro che si trovano all’interno del veicolo. D’altronde la Cadillac Optiq è un’auto molto moderna.

Cadillac Optiq: i motori, la batteria e l’autonomia

Come abbiamo detto in precedenza, la Cadillac Optiq è un’auto completamente elettrica. È stata realizzata sulla piattaforma Ultium di General Motors, che è già stata utilizzata anche per alcuni modelli di Chevrolet. Il Suv è caratterizzato dalla presenza di due motori elettrici, uno per un asse, per un totale di 300 CV di potenza e 480 Nm di coppia.

Come in qualsiasi auto elettrica, la batteria ha ovviamente un ruolo fondamentale: quella montata sulla Cadillac Optiq è da 85 kWh e, secondo i dati resi noti direttamente dalla casa automobilistica, è in grado di garantire un’autonomia di 480 km. Per quel che riguarda i tempi di ricarica, la batteria del Suv è in grado di ricaricarsi per oltre un terzo in appena dieci minuti: questo significa che tramite la ricarica rapida, l’auto è in gradi di recuperare ben 126 km di autonomia in appena dieci minuti.

Questi sono certamente aspetti molto importanti. Ricordiamo che due delle tre principali cause che stanno fino a questo momento rallentando il mercato dei veicoli full electric sono proprio l’autonomia della batteria, che è ritenuta insufficiente da molti automobilisti, e i tempi di ricarica, che sono ritenuti troppo lunghi (cosa per altro vero se si paragonano a quelli necessari per un classico pieno di benzina a cui molti automobilisti sono ancora abituati).

Restando sul tema della batteria, da segnalare che la Cadillac Optiq è anche dotata di un sistema di frenata rigenerativa la cui intensità è regolabile attraverso le palette del volante. Allo stesso modo può anche essere regolata la modalità di guida scegliendo tra Tour, Sport, Snow/Ice e My Mode, che consente di personalizzare i vari parametri.

Cadillac Optiq: il prezzo

Ma quanto costa la Cadillac Optiq? Il prezzo di partenza negli Stati Uniti, dove è stata inizialmente immessa sul mercato, è di 54.000 dollari. Ma come abbiamo detto in precedenza, il Suv elettrico arriverà anche in Italia e nel resto dell’Europa entro al fine del 2024 e il prezzo di listino sarà praticamente lo stesso: 49.950 euro.

Come avviene per qualsiasi altro modello di automobile, il prezzo potrà poi salire in base agli optional che eventualmente si decideranno di inserire, in base al colore della carrozzeria scelto e in base a diverse altre varianti. Non resta quindi che attendere il debutto nel mercato italiano (e in quello europeo in generale) della Cadillac Optiq per poterla vedere e conoscerla meglio da vicino.