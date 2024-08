Fonte: Ufficio Stampa Cadillac La concept anticipa il futuro di Cadillac

In occasione della Monterey Car Week, uno dei principali eventi per il mondo dei motori dell’estate, debutta la nuova Cadillac Opulent Velocity. Si tratta di una concept car che anticipa il futuro della Casa americana in tema di auto elettriche in grado di unire sportività, contenuti premium e tecnologie all’avanguardia, a partire dalla guida autonomia. La Cadillac Opulent Velocity è un vero e proprio mix di tanti temi, sempre più attuali, e segna la strada da seguire per il futuro del brand.

Lusso e alte prestazioni

La Cadillac Opulent Velocity rappresenta un’anteprima di quello che sarà il futuro del marchio americano, impegnato in un programma di trasformazione che punta a rafforzare la sua posizione sul mercato delle auto premium, sostenendo nello stesso tempo il suo programma di elettrificazione, necessario per rispettare le nuove esigenze della mobilità.

Magalie Debellis, responsabile di Cadillac Advanced Design, chiarisce, senza troppi giri di parole, le caratteristiche della concept che “concettualizza una considerazione olistica di tutti gli elementi e i sensi, mostrando un perfetto connubio tra personalità da hypercar, esecuzione di lusso e venerata opulenza. È un segnale al mondo che Cadillac intende essere leader nelle prestazioni di lusso elettrificate“.

Sportività e tecnologia a zero emissioni

La Cadillac Opulent Velocity si presenta come una coupé con una configurazione 2+2, con due porte laterali ad apertura verticale e un design che richiama quello dei modelli sportivi V-Series della Casa, da poco ritornata in Europa. Anche se non sono stati forniti dettagli precisi in merito al comparto tecnico, la concept è stata sviluppata con l’obiettivo di realizzare una supercar a zero emissioni in grado di garantire prestazioni di livello elevato.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è rappresentato dalla capacità della vettura di modificare l’abitacolo in base alla modalità di guida selezionata. È possibile scegliere la Opulent Mode per sfruttare la Guida Autonomia di Livello 4, che permette alla vettura di muoversi da sola anche senza che il conducente mantenga l’attenzione sulla strada. L’ambiente interno si adatta a questa modalità, offrendo il massimo comfort nell’abitacolo.

Scegliendo, invece, la Velocity Mode, la vettura si adatta, mettendo a disposizione del conducente sia il volante che la pedaliera, in precedenza “nascosti” all’interno della plancia. Gli schermi di bordo, inoltre, vengono sostituiti dall’head-up display che permette al conducente di mantenere la massima attenzione sulla strada. La Cadillac Opulent Velocity, quindi, è in grado di trasformare le proprie caratteristiche in base alla tipologia di guida scelta.

Per quanto riguarda il design, Cadillac ha sperimentato molto con la sua nuova concept, proponendo soluzioni inedite per i gruppi ottici e introducendo un sistema di illuminazione per i cerchi in lega e ridisegnando la parte frontale. Si tratta di un progetto molto interessante e, potenzialmente, in grado di guidare lo sviluppo futuro della gamma Cadillac.

Il brand ha oramai raccolto la sfida dell’elettrificazione e dell’integrazione di nuove tecnologie nelle sue vetture e la nuova concept rappresenta un importante passo in avanti per lo sviluppo di una gamma futura. Per il momento, Cadillac non ha confermato la realizzazione di un modello di serie derivato dalla nuova Opulent Velocity.