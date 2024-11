Fonte: Zentropy Comunicato Stampa Scooter elettrico Zentropy Z

Una delle novità più importanti per quel che riguarda il mondo dell’elettrico sono le battery swap. In Oriente sono sempre più comuni ma ora c’è un’azienda sudcoreana che vuole provare a conquistare anche il mercato europeo con questa tecnologia: parliamo della Zentropy. L’azienda asiatica è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di EICMA a Milano dove, oltre a presentare i propri modelli a due ruote, ha anche presentato il proprio modello di battery swap con cui, come detto, ha intenzione di imporsi nel mercato in Europa. Andiamo allora a conoscere meglio in che modo Zentropy vuole conquistare il mercato europeo e che cosa si intende quando si parla di battery swap.

Battery swap: cosa significa

Se non lo sapete, quando si parla di battery swap si indica quella tecnologia che consente la sostituzione rapida della batteria scarica del proprio veicolo elettrico, che sia un’automobile o una moto, con una batteria completamente carica. In pratica, anziché attaccare la vostra auto o la vostra moto elettrica a una classifica colonnina di ricarica, grazie a questa tecnologia potrete facilmente sostituire la batteria e rimettervi alla guida.

Andando più nello specifico, il cambio di batteria avviene in specifiche aree: in appositi armadietti che possono essere aperti tramite l’app troverete la vostra batteria carica e lascerete quella scarica. A questo punto potreste chiedervi che fine fa la vostra batteria scarica: la risposta è molto semplice. Una volta tolta dall’auto o dalla moto e lasciata nell’armadietto della stazione di servizio, la batteria viene caricata completamente in modo che possa poi essere utilizzata da un altro automobilisti o da un altro motociclista.

Zentropy Z: lo scooter elettrico con la batteria che si può cambiare

Dopo aver visto che cosa si intende con il termine battery swap, analizziamo ora l’idea di business di Zentropy. L’azienda sudcoreana ha presentato a EICMA 2024 il proprio nuovo scooter elettrico, lo Zentropy Z. Acquistandolo si sottoscrivere un abbonamento che consente, se non si vuole ricaricare la batteria quando è scarica, di andare a sostituire in una specifica area di servizio.

Quest’idea di business, come detto in precedenza, ha avuto un grande successo in Asia (in Corea del Sud ci sono oltre 600 stazioni attive) e l’azienda spera che possa avere successo anche in Europa.

Battery swap: i vantaggi

Dopo aver letto quanto riportato nei paragrafi precedenti, avrete certamente intuito qual è il grande vantaggio che la battery swap porta: il risparmio di tempo. Grazie a questa tecnologia, infatti, non dovrete più aspettare ore su ore perché la batteria della vostra auto o della vostra moto si ricarichi: bastano infatti pochi minuti per avere una batteria completamente carica.

Secondo alcune ricerche, uno dei motivi che sta rallentando la vendita di veicoli a zero emissioni è proprio il fatto che per ricaricare le batterie ci vuole troppo tempo, molto di più rispetto a quello a cui automobilisti e motociclisti sono abituati a impiegare per un classico pieno di benzina.

La battery swap permette invece di risparmiare molto tempo e la Zentropy, così come le altre aziende attive nel mondo dell’elettrico, si augurano che questa tecnologia possa incentivare l’acquisto di veicoli elettrici.