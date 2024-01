Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Skyworth Skyhome è un’auto come se ne vedono poche in giro, almeno al momento. L’elegante berlina elettrica è dotata di maxischermo, sistema di controllo dei parametri vitali degli occupanti e di ben 10 maggiordomi IA specializzati, che possono fornire informazioni e consigli su pianificazione, finanza e gestione del proprio tempo.

Skyhome, che è stata presentata ufficialmente alla fine del 2023, dovrebbe entrare in produzione già da quest’anno: la versione che sarà proposta ai clienti cinesi, assicurano dalla Casa di Nanjing, sarà identica al futuristico (e ambizioso) concept svelato lo scorso novembre.

Skyworth Skyhome, la berlina cinese che viene dal futuro

Skyhome è la berlina intelligente che interpreta senza mezzi termini il concetto di “salotto viaggiante”: supporta la guida autonoma di Livello 3 ed è dotata di maxischermo a scomparsa, frigorifero e sedili reclinabili (con massaggio ai piedi). La nuova concept car è frutto degli sforzi di Skyworth Auto, brand cinese che unisce sotto lo stesso tetto il colosso cinese Skyworth, che dagli anni Ottanta produce ogni genere di elettronica di consumo (dalle TV ai cellulari) e Skywell, che da oltre vent’anni produce autobus e veicoli commerciali.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di diventare leader nel mercato dei New Energy Vehicles, in Cina e non solo. Lo svolgimento dell’ambizioso programma è affidato a un elegante design che s’ispira all’architettura tradizionale cinese e che fa da abito a un concentrato di tecnologia “con caratteristiche cinesi”: un nuovo concetto di “classico” che unisce la nobile solennità delle forme a prestazioni e caratteristiche nate per soddisfare le esigenze degli zelanti lavoratori delle metropoli orientali.

“Skyworth Auto intende creare un terzo spazio intelligente e salutare per i lavoratori“, ha sottolineato Stephen Wong, CEO di Skywell Group, durante la presentazione della nuova Skyhome. La berlina elettrica viene proposta come un terzo “habitat” per l’automobilista, che si aggiunge agli ambienti tradizionali di casa e lavoro.

Skyhome, il salotto su ruote diventa assistente medico

Skyhome EV è un “salotto” piuttosto potente: il modello di punta avrà una potenza di 617 CV, e dovrebbe essere in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. La berlina inaugura inoltre l’era delle nuove sospensioni Skyworth Magic Carpet, che adotta sospensioni a doppio braccio oscillante sull’anteriore e sospensioni posteriori a cinque bracci in lega di alluminio. Il design integrato permette di ridurre il numero delle componenti e il peso del veicolo, mentre aumenta gli spazi interni: la piastra superiore della batteria, infatti, è combinata con il pavimento della carrozzeria.

Ed è all’interno dell’abitacolo che si gioca buona parte della partita di Skywell: un grande unico display mette a disposizione il quadro completo degli strumenti, mentre le linee sinuose e pulite del cockpit nascondono tecnologie all’avanguardia, in alcuni casi inaspettate.

L’abitacolo di Skyhome, grazie a una piattaforma di calcolo multi-modale delle biometriche mediche umane, permette il monitoraggio costante (senza contatto) dei parametri vitali degli occupanti del veicolo, in modo da intervenire tempestivamente in caso di problemi e lanciare degli avvisi di sicurezza agli occupanti.

Maggiordomi e massaggio ai piedi a un prezzo “folle”

Per i passeggeri che siedono sui sedili posteriori, l’esperienza è ancora più estrema: il maxischermo flessibile a scomparsa di Skyhome è probabilmente il più grande mai visto su un’auto, e non è il solo dettaglio incredibile della nuova elettrica cinese. Nell’abitacolo, vi sono anche uno spazioso frigorifero, e sedili completamente reclinabili dotati di funzione “massaggio ai piedi”.

Su Skyhome debuttano anche i “10 Maggiordomi Intelligenti” di Skyworth Auto, basati su algoritmi di IA: i maggiordomi virtuali sono a disposizione degli occupanti per dare i propri consigli su lavoro, finanza, gestione del tempo, esplorazione del proprio potenziale e stabilità emotiva.

Ai clienti cinesi non resta che attendere l’inizio delle consegne. Quanto a noi, è improbabile che vedremo quest’auto in Europa nei prossimi mesi: Skyhome costa l’equivalente di appena 32mila euro, un prezzo assolutamente proibitivo per il mercato UE. L’unica elettrica a marchio Skywell proposta sul sito della compagnia destinato al mercato EU è ET-5 LR, un elegante SUV “europeo” con 642 chilometri d’autonomia in ciclo WLTP e che viene chiamato “The Legend”, ma che tutto sommato resta nell’ordinario.