Fonte: Comunicato EMC EMC Yudo elettrica di colore grigio

Si chiama Yudo e non è da confondere con l’arte marziale (quella è lo judo). Di che cosa si tratta allora? È la nuova auto della EMC che è pronta a conquistare il mercato italiano. L’azienda automobilistica cinese, infatti, ha lanciato anche nel nostro Paese il suo city-SUV elettrico che, considerato anche il prezzo, decisamente più alla portata delle tasche di tutti se confrontato con quello degli altri modelli elettrici appartenenti allo stesso segmento, sembra destinato a diventare ben presto un protagonista sulle nostre strade. Andiamo allora alla scoperta della EMC Yudo, vedendo tutto quello che c’è da sapere su questo modello.

EMC Yudo: le dimensioni

La EMC Yudo è lunga poco più di quattro metri e può contare su un bagagliaio capiente (il volume è di 310 litri) È un’auto che risulta spaziosa al suo interno e che permette di viaggiare, anche in quattro o cinque persone, in maniera comoda. La larghezza è di 1,74 metri, l’altezza è di 1,63 metri.

Lunghezza EMC Yudo: 4,04 metri

Larghezza EMC Yudo: 1,74 metri

Altezza EMC Yudo: 1,63 metri

Volume bagagliaio EMC Yudo: 310 litri

Peso EMC Yudo: 1.323 chili

EMC Yudo: l’autonomia della batteria

Quando si parla di automobili elettriche, si guarda ovviamente con grande interesse alla batteria, all’autonomia e anche ai tempi di ricarica. Per quanto riguarda la EMC Yudo, è alimentata da una batteria agli ioni di litio con chimica litio-ferro-fosfato (LFP) da 41,7 kWh. Il motore elettrico ha una potenza di 95 CV che permettono all’abito di arrivare alla velocità di 50 km/h in 4″5. La velocità massima che la EMC Yudo può raggiungere è di 130 km/h. Prestazione che quindi rendono quest’aiuto certamente più adatto per l’uso quotidiano sulle strade cittadini che per i lunghi viaggi in autostrada.

I consumi dichiarati sono di 14,8 kWh ogni cento chilometri percorsi, questo significa che la EMC Yudo ha un’autonomia di 325 chilometri con una sola ricarica. Ma se si utilizza l’auto prevalente in città, viaggiando quindi a velocità meno sostenute, l’autonomia sale fino a 455 chilometri.

EMC Yudo: i tempi di ricarica della batteria

Per quanto ricarica i tempi di ricarica della batteria, per una ricarica completa fino al 100% sono necessarie circa 7 ore. Se la EMC Yudo viene invece attaccate a una colonnina a corrente continua a 50 kW i tempi si riducono drasticamente: basterebbero infatti appena 45 minuti.

Ovviamente, se l’auto viene attaccante alla colonnine di ricarica quando la batteria non è completamente scarica o quasi (diciamo con un livello superiore al 10%), i tempi di ricarica diminuiscono ulteriormente.

EMC Yudo: il prezzo

Abbiamo detto nel paragrafo introduttivo che la EMC Yudo è destinata ad avere successo anche in Italia e che con il passare del tempo, molto probabilmente, ne vedremo diversi modelli sulle nostre strade per via del prezzo più accessibile rispetto ai modelli elettrici dello stesso segmento. Ma quanto costa la EMC Yudo? Il pezzo di partenza è di 24.200 euro.

Questo modello di auto è disponibile in un solo allestimento, quindi non sono presenti sul mercato versione più care o più economiche. Il prezzo potrebbe però aumentare a seconda degli eventuali optional che vengono aggiunti al momento dell’acquisto.