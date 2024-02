Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: 123RF Batterie per auto elettriche

Nel mondo in rapida evoluzione dell’automobilismo elettrico, la questione della sostenibilità e della trasparenza delle catene di fornitura si fa sempre più pressante. La necessità di assicurare ai consumatori una chiara comprensione dell’origine delle materie prime utilizzate nelle batterie per veicoli elettrici ha portato alla nascita di un’iniziativa rivoluzionaria: il passaporto delle batterie. Questo documento, frutto dell’impegno congiunto della Global Battery Alliance, Tesla, Audi e altre entità, si pone come obiettivo quello di garantire una completa tracciabilità delle materie prime impiegate, promuovendo così pratiche sostenibili e etiche nell’intero settore.

Cos’è il passaporto delle batterie?

Il passaporto delle batterie rappresenta un importante strumento digitale in fase di sviluppo, volto a fornire dettagli trasparenti sull’origine e sul processo di produzione delle batterie per auto elettriche. Presentato in anteprima durante l’influente meeting annuale di Davos, organizzato dal World Economic Forum, questo documento si è guadagnato il sostegno di pionieri dell’automotive come Tesla e Audi, che si sono distinti come i primi ad adottarlo. La sua creazione è stata fortemente voluta dalla Global Battery Alliance, un’organizzazione che unisce oltre 120 aziende ed enti pubblici impegnati nella promozione di una filiera delle batterie responsabile e sostenibile.

Le informazioni fornite dal passaporto

Nonostante il passaporto delle batterie sia ancora in una fase iniziale di sviluppo, esso offre già preziose informazioni circa l’origine dei materiali impiegati. Attraverso l’esame del documento relativo alle batterie Tesla, ad esempio, si apprende che il cobalto utilizzato proviene dalla Cina, e che questo è stato estratto dalla Kamoto Copper Company nella Repubblica Democratica del Congo. Audi, offrendo un livello di dettaglio ancora maggiore, indica con precisione la percentuale delle materie prime utilizzate in alcune delle sue batterie, arrivando a coprire fino al 13,6% della composizione totale.

La creazione del passaporto delle batterie non rappresenta solamente un progresso tecnologico, ma anche un importante passo avanti verso la realizzazione di un futuro automobilistico più etico e sostenibile. L’obiettivo dichiarato della Global Battery Alliance è quello di garantire che la produzione di batterie non solo favorisca l’adozione di energia pulita, ma che al contempo salvaguardi i diritti umani e promuova la salute e la sostenibilità ambientale lungo tutta la catena di fornitura. Con il tempo, il passaporto diverrà un documento completo, fornendo informazioni dettagliate sulla provenienza geografica dei materiali, sui processi di lavorazione adottati e sulle aziende coinvolte, contribuendo così a una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore.

L’importanza del passaporto delle batterie

L’introduzione di questo documento è fondamentale per rispondere alle crescenti preoccupazioni relative all’impatto ambientale e sociale dell’industria delle batterie per veicoli elettrici. Creando un “gemello digitale” per ogni batteria, il passaporto permette di tracciare e monitorare tutti i requisiti di sostenibilità e ciclo di vita applicabili, offrendo una panoramica completa e affidabile delle pratiche di produzione. Questo strumento promette di apportare una nuova dimensione di trasparenza alla catena del valore globale delle batterie, facilitando lo scambio di dati attendibili tra le parti interessate e consentendo ai consumatori di prendere decisioni più informate.

Il passaporto delle batterie è più di un semplice documento: è un simbolo dell’impegno dell’industria automobilistica verso una maggiore sostenibilità e responsabilità. Fornendo ai consumatori e alle parti interessate informazioni precise e verificabili sulla provenienza delle materie prime e sulle pratiche di produzione, questo strumento si pone al centro di un movimento globale volto a rendere l’automobilismo elettrico non solo più verde in termini di emissioni, ma anche più etico e sostenibile a livello di catena di fornitura.