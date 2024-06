Fonte: 123rf Meccanico prende la gomma per l'auto

Si è conclusa giovedì 6 giugno The Tire Cologne 2024, l’esposizione dedicata ai produttori di pneumatici, tenutasi per l’appunta a Colonia, in Germania. Hanno partecipato aziende di tutto il mondo, per un totale di 430 espositori provenienti da 35 nazioni diversi che hanno potuto mostrate i propri prodotti e le varie novità ai circa 14.400 partecipanti (tra produttori, grossisti, rivenditori specializzati) che hanno assistito all’evento. Grande protagonista del The Tire Cologne 2024 è stata Pirelli, che ha presentato diversi tipi di gomme, di qualsiasi tipo e per qualunque stagione.

Pirelli P Zero Winter 2: il nuovo pneumatico invernale

Tra la novità più interessati presentate dalla Pirelli al The Tire Cologne 2024 c’è sicuramente il Pirelli P Zero Winter 2. Si tratta di un pneumatico invernale che può vantare di avere la più alta classificazione dell’etichetta europea nell’aderenza su superfici bagnate in tutte le misure al lancio (in totale è realizzato per ben tredici misure in gamma). Questi pneumatici sono dotati di tecnologia Elect, specifica per automobili BEV e PHEV.

I pneumatici Pirelli P Zero Winter 2 hanno inoltre la caratteristica di essere realizzati con oltre il 50% di materiali riciclati o di origine naturali, segno di come anche la Pirelli sia sempre più attente alle tematiche ambientali. Ma il discorso, in questo caso, può essere tranquillamente allargato all’intero settore delle gomme per i mezzi di trasporti: nel corso del The Tire Cologne 2024 le varie azienda hanno infatti mostrato, attraverso i propri prodotti, una grande attenzione alla sostenibilità.

Dei pneumatici Pirelli P Zero Winter 2 è stata presentata anche una versione speciale adatta alla BMW Serie 7: si tratta di una gomma invernale con classe A nella resistenza al rotolamento, il che la rende una gomma perfetta per le automobili elettriche perché consente a queste di risparmiare più energia possibile e di percorrere anche un maggio numero di chilometri.

Pirelli completa la gamma Powergy: ecco i due nuovi pneumatici

Il Pirelli P Zero Winter 2 non è l’unico pneumatico che la casa automobilistica italiana ha presentato nel corso del The Tire Cologne 2024. Da segnalare anche le gomme Powergy Winter e Powergy All Season SF: come i nomi suggeriscono, la prima si tratta di una gomma invernale mentre la seconda di una gomma quattro stagioni. Questi due nuovi prodotti vanno a completare la gamma Powergy che si caratterizza per il prezzo accessibile ma anche per l’efficienza, la sicurezza e il comfort.

P Zero Trofeo RS: lo pneumatico dotato di una nuova tecnologia

Fra i vari prodotti che la Pirelli ha presentato al The Tire Cologne 2024 c’è poi da segnalare il P Zero Trofeo RS. Questa gomma si caratterizza dalla nuova tecnologia di cui è dotata: la Pirelli Cyber Track Adrenaline. Il P Zero Trofeo RS non è una gomma che è stata pensata per l’uso quotidiano nelle automobili che viaggiano nelle nostre città o più in generale sulle nostre strade, è invece una gomma destinata alla guida su pista e sviluppata in particolare per l’Audi RS 4 Avant Edition 25 years.

Come detto, le gomme P Zero Trofeo RS sono dotate della tecnologia Pirelli Cyber Track Adrenaline, ovvero di alcuni sensori presenti proprio all’interno dei pneumatici che permettono a chi è alla guida dei veicoli di avere a disposizione una sorta di assistente virtuale e tramite una semplice App si riceveranno informazioni che possono permettere di sfruttare al meglio il potenziale dei pneumatici e avere migliori prestazioni alla guida della propria auto su pista.