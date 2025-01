Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Hankook Hankook Optimo, nuovo brand di pneumatici per l'Europa

Il mercato degli pneumatici oggi propone tanti sottomarchi di qualità dei principali produttori. Hankook Tire & Technology Co., nota semplicemente come Hankook, è un’azienda sudcoreana con sede a Seul. Da tempo è nella Top 10 mondiale tra le compagnie di pneumatici al mondo. Ha avuto una crescita repentina nel nuovo millennio, sebbene sia stata fondata il 10 maggio 1941. Cho Hong-jai istituì la Chosun Tire Company poi ribattezzata Hankook Tire Manufacturing nel 1968. La parola “Hankook” in coreano vuol dire letteralmente Corea, quindi Korea Tire Company.

Cho Hong-Jai investì in un negozio di pneumatici in rovina poco dopo la fine della guerra di Corea. Nel 1966 poi creò la Tongyang Nylon, che era focalizzata sulla produzione di fibre e tessuti. Oggi Hankook Tire è presieduta dal secondo figlio di Hong-Jai, Yang-Rai, mentre Hyosung è guidata dal suo figlio maggiore, Seok-Rae. Dal 2007-2009, Hankook ha avuto una crescita notevole, diventando fornitore per la serie American Le Mans Series. Dal 2009, l’Hankook Team Farnbacher ha corso nella classe GT della Le Mans Series. Nei Rally, Hankook è diventato lo sponsor della serie dello Scottish Rally Championship. Dal 2011, l’azienda coreana è diventata il partner ufficiale per le mescole del Deutsche Tourenwagen Masters, una delle categorie di auto da turismo più note nel mondo del Motorsport.

Il successo di Hankook

Il produttore coreano ha scalato le classifiche. Nel 2011 Hankook Tire Co. ha speso 1,1 miliardi di dollari per la creazione di uno stabilimento a West Java, in Indonesia, per inserirsi nella sfida dei top brand assoluti. Nel 2016 uno degli eredi dell’impero, Seok-Rae, è stato condannato a 3 anni di prigione per accuse di evasione fiscale e frode contabile. Hankook è riuscito a rimpiazzare Michelin come fornitore ufficiale di pneumatici per il campionato di Formula E a partire dalla stagione 2022-23.

Nella stagione 2025, per il campionato del mondo Rally, Hankook è diventato fornitore unico di tutte le categorie del mondiale, prendendo il posto della Pirelli. Inoltre, l’azienda ha sponsorizzato le competizioni della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, oltre a diverse squadre di calcio e rugby. Ora ha deciso di promuovere in Europa il suo nuovo marchio secondario Optimo. Si tratta di una mossa strategica che aumenterà la quota di mercato di Hankook nel Vecchio Continente e risponderà alle esigenze dei clienti con un portafoglio di brand diversificato.

Le caratteristiche del nuovo marchio Optimo

La gamma di prodotti abbraccerà un segmento di mercato in espansione. Il nome Optimo nasce da uno degli pneumatici all-season più apprezzati della tradizione Hankook. La gamma semplificata coprirà tutte le stagioni di automobilisti molto esigenti. “Negli ultimi anni Hankook ha registrato una crescita enorme nel mercato europeo – ha assicurato Jongho Park, COO di Hankook Tire Europe – Con l’introduzione di Optimo, stiamo preparando il terreno per continuare a portare avanti questa storia di successo in futuro“.

L’obiettivo della Casa coreana è quello di stimolare la crescita del brand come alternativa valida in un panorama sempre più variegato di produttori. Optimo garantirà nuove opportunità in mercati e canali di distribuzione che, secondo gli esperti, presentano un potenziale ancora inespresso. Il brand sfornerà in Europa una serie di prodotti di qualità mirati a chi cerca pneumatici estivi, all season e invernali, con un focus alle performance e all’affidabilità. Hankook sosterrà Optimo con promozioni sia online che offline, volte ad aumentare la brand awareness.