Mescole intelligenti, arriva la rivoluzione firmata Goodyear

Goodyear è tra le importanti realtà aziendali di pneumatici al mondo. L’azienda è stata fondata il 29 agosto 1898 ad Akron nell’Ohio da Frank Seiberling. In omaggio all’inventore Charles Goodyear che ideò la gomma vulcanizzata, la società è diventata un punto di riferimento nel settore degli pneumatici. Ci lavorano circa 71.000 persone e i suoi prodotti sono realizzati in 55 impianti in 22 Paesi in tutto il mondo. I suoi due centri di innovazione ad Akron, Ohio, e Colmar-Berg, Lussemburgo, sono alla costante ricerca di nuove tecnologie in grado innalzare gli standard prestazionali delle mescole di domani.

The Goodyear Tire & Rubber Company, in partnership con TNO, ha annunciato una importante novità nell’integrazione di apparati predittivi relativi alle mescole intelligenti all’interno dei sistemi di sicurezza delle auto. L’inserimento della tecnologia di Goodyear SightLine all’interno del sistema di frenata di emergenza autonoma (AEB) di una vettura ha messo in luce la possibilità di limitare gli incidenti stradali, anche nelle condizioni più avverse. TNO è la più vasta organizzazione olandese indipendente di ricerca e innovazione. Dall’esperienza congiunta dei tecnici di Goodyear e TNO sono nati gli pneumatici intelligenti con i sistemi di frenata antibloccaggio (ABS), svelati al CES 2024.

Goodyear, innovazione futuristica

Il progetto dell’azienda americana pone l’accento sul ruolo essenziale degli pneumatici nel progresso dei sistemi di sicurezza automobilistica. Il sistema AEB, progettato per prevenire o ridurre la gravità dei crash, funzionerà su qualsiasi superfice. L’integrazione di Goodyear SightLine aiuterà il sistema AEB, infatti, a funzionare su strade a basso attrito come tratti bagnati o ghiacciati. Gli pneumatici intelligenti possono trasmettere all’AEB informazioni più dettagliate sulle condizioni delle mescole e della strada che si affronta. Il processo smart permette un calcolo decisionale, estremamente, preciso. L’Euro NCAP promuove sempre più auto moderne con ADAS e tecnologie smart.

“La sicurezza è una pietra miliare dell’impegno di Goodyear per l’innovazione – ha annunciato Chris Helsel, Senior Vice President e Chief Technology Officer di Goodyear – fornendo input critici sulle condizioni dei pneumatici e delle strade nei sistemi AEB, stiamo aiutando le case automobilistiche e i loro clienti a fare un balzo in avanti nella sicurezza, ben prima che entri in atto il mandato 2029 della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per l’implementazione dei sistemi AEB nelle auto. Oltre a questo mandato, i sistemi AEB svolgeranno un ruolo fondamentale nella guida automatizzata, contribuendo a fornire una soluzione di sicurezza completa in ogni situazione“.

Gli studi della Goodyear

Le prove su strada bagnata hanno messo in luce un sistema AEB potenziato che, attraverso la tecnologia Goodyear SightLine, con una frenata anticipata limiterà le collisioni a velocità fino a 80 km/h. Mentre l’industria delle quattro ruote si prepara per il mandato AEB del 2029, l’integrazione di SightLine permette soluzioni sicure su ogni scenario. Un aggiunta importante sulle macchine di domani che saranno sempre più avanzate sul piano tecnologico.

“TNO si impegna a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità dei veicoli – ha spiegato Martijn Stamm, direttore marketing di Unit Mobility & Built Environment di TNO – la nostra collaborazione con Goodyear mira a prevedere lo spazio di frenata di un veicolo in più condizioni, come l’asfalto asciutto e bagnato, e ad attivare tempestivamente l’AEB per ridurre gli incidenti e, in ultima analisi, salvare vite. Questa conoscenza è un fattore chiave per un’introduzione sicura di livelli più elevati di automazione“.