Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Goodyear, l’azienda americana produttrice di pneumatici, ha recentemente annunciato la cessione del marchio Dunlop alla società giapponese Sumitomo Rubber Industries per un totale di 701 milioni di dollari. Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia di ristrutturazione aziendale volta ad affrontare la crescente concorrenza nel settore, in particolare da parte dei produttori cinesi. L’obiettivo di Goodyear è quello di ottimizzare il proprio portafoglio, concentrandosi sui marchi principali e cedendo le attività secondarie.

Cessione Dunlop: un ritorno alle origini per il marchio britannico

Sumitomo Rubber Industries era già proprietaria di Dunlop dal 1984 al 1999, per cui si potrebbe parlare di un ritorno alle origini per il marchio britannico. La transazione prevede il pagamento di 526 milioni di dollari, più una commissione di 105 milioni per supportare il passaggio dei clienti europei. Altri 70 milioni saranno versati per le scorte, portando il totale a 701 milioni di dollari. Goodyear continuerà a vendere pneumatici Dunlop in Europa fino alla fine dell’anno, pagando una royalty a Sumitomo.

Questa mossa strategica è stata messa in atto per favorire un piano di ristrutturazione sotto la guida del nuovo CEO Mark Steward. Quest’ultimo, ex dirigente di Stellantis, ha assunto la carica di CEO a gennaio 2024, succedendo a Richard J. Kramer. Il nuovo amministratore delegato si trova ad affrontare sfide significative, tra cui il calo del titolo Goodyear in Borsa, che ha perso quasi il 40% nell’ultimo anno, e il miglioramento dei risultati finanziari, che nel terzo trimestre del 2024 hanno registrato un calo del 6,2% rispetto all’anno precedente.

La percezione dei mercati

La cessione di Dunlop è stata accolta positivamente dagli analisti, che la vedono come un’opportunità per Goodyear di rafforzare la propria posizione sui mercati. Tuttavia, rimane la domanda se questa strategia sarà sufficiente a garantire un futuro solido al gigante americano degli pneumatici.

L’operazione Dunlop segue la vendita della divisione pneumatici fuoristrada di Goodyear a Yokohama Rubber per 905 milioni di dollari a luglio 2024. Con queste due cessioni, Goodyear si avvicina all’obiettivo di 2 miliardi di dollari di ricavi previsti dal piano di trasformazione. La società sta valutando anche la vendita del comparto Chemical, che potrebbe generare circa un miliardo di dollari.

Contrastare la concorrenza

La concorrenza dei produttori cinesi, con i loro prodotti a basso costo, ha messo a dura prova Goodyear, costringendo l’azienda a ridurre le spese e a cedere attività secondarie per concentrarsi sui business principali. La cessione di Dunlop consente a Goodyear di rispettare gli obiettivi del piano di trasformazione e di concentrarsi sulla crescita dei marchi principali.

L’accordo tra Goodyear e Sumitomo Rubber Industries ridefinisce la partnership tra le due società, che avevano condiviso un percorso nel passato. Nel 2015, la collaborazione si è conclusa e Goodyear ha ottenuto i diritti esclusivi di vendita dei prodotti Dunlop in Nord America, Messico ed Europa. Sumitomo, invece, aveva acquisito i diritti per Russia, Turchia e parte dell’Africa, oltre ai diritti per i ricambi e gli equipaggiamenti di serie in Giappone. Con la nuova acquisizione, Sumitomo riprende il controllo dei mercati precedentemente ceduti a Goodyear, ad eccezione dei diritti sugli pneumatici Dunlop per moto in Unione Europea e Oceania, che rimangono in mano all’azienda americana.