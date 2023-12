Gli incidenti stradali: prevenire è meglio che curare

Ultima puntata del tg di questo anno che apre i battenti al 2024: e’ stato un 2023 ricco di tante novita’ nel settore Automotive – tecnologia innovazione ma sopratutto sicurezza in primo piano. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha fatto un intenso lavoro per cambiare il codice della strada. Sicurezza in primo piano.

Ogni anno, nel mondo, gli incidenti stradali causano la morte di più di un milione di persone – oltre 3.000 al giorno – mentre il numero dei feriti raggiunge addirittura i 50 milioni annui con un’alta percentuale di gravi disabilità. L’incidente stradale risulta ad oggi essere l’ottava causa di mortalità e in particolare la prima nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni!

Una puntata dedicata ai super eroi, quelli di tutti i giorni, che con impegno e dedizione riescono a cambiare e migliorare in modo concreto la realtà. Ne parliamo oggi con Salvatore Ambrosino Amministratore Delegato di Guida e Vai.