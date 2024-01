Un viaggio rivoluzionario verso la sicurezza stradale insieme a Guida e Vai con Sicurezza

Sicurezza alla guida in primo piano: l'iniziativa che sta cambiando il modo di formare gli automobilisti italiani, trasformando la guida in un atto consapevole e responsabile a partire dalla scuola guida.

E’ tempo di festa, la data è quella del 22 gennaio: buon compleanno Guida e Vai con Sicurezza. Una data importante che segna l’inizio di una rivoluzione nel mondo della formazione alla guida in Italia. Salvatore Ambrosino, fondatore di Guida e Vai con Sicurezza, ha trasformato la tragedia personale in una missione collettiva: rendere la guida sicura un obbligo e una competenza accessibile a tutti. “Guida e Vai con Sicurezza” si presenta come un progetto innovativo nato dalla collaborazione di autoscuole italiane determinate a fare la differenza nella sicurezza stradale, vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Quando il sogno diventa realtà, quando dal fango nasce un fiore

Il progetto prende vita da una storia vera e toccante, quella di un bambino che da molto piccolo perde il suo papà in un incidente stradale. Salvatore Ambrosino, il fondatore di Guida e Vai con Sicurezza, trasforma il dolore in un impegno irrevocabile verso la sicurezza stradale, con l’obiettivo di evitare che altre famiglie debbano vivere una tragedia simile. Da quel giorno, il sogno di rendere la guida sicura diventa il motore che guida tutta l’iniziativa.

La missione è il serio impegno verso la sicurezza di tutti

La missione centrale di Guida e Vai con Sicurezza è chiara: ridurre gli incidenti stradali e le vittime, rendendo i corsi di guida sicura obbligatori e gratuiti all’interno del percorso per ottenere la patente. L’obiettivo è costruire una generazione di automobilisti consapevoli, competenti e rispettosi delle norme del codice stradale.

Per chi è il stato ideato il progetto? Aspiranti conducenti – Conducenti esperti – Giovani studenti

Ce n’è davvero per tutti in questo corso, dal neofita alla prima guida fino al conducente più esperto. La sicurezza è democratica e abbraccia tutti. Per chi sta per prendere la patente Guida e Vai con Sicurezza non è solo un corso di preparazione all’esame di guida. È un’opportunità per acquisire competenze fondamentali per una guida sicura e responsabile, preparando i partecipanti non solo agli esami, ma anche alle sfide quotidiane della guida.

Indipendentemente dall’esperienza alla guida, il programma offre un’opportunità unica di rafforzare e ampliare le competenze esistenti. Attraverso sessioni pratiche e teoriche avanzate, i conducenti possono perfezionare le proprie abilità, contribuendo al cambiamento culturale nella guida.

Rivolgendosi specificamente agli studenti più giovani, poi, il progetto mira a fornire una base solida per la loro futura esperienza alla guida. Investire nelle competenze di guida sicura fin dalla giovane età contribuisce a costruire una cultura stradale responsabile.

Prima un approccio teorico, poi…la pratica

Il corso si sviluppa su piazzali privati, combinando una parte teorica di 45 minuti con una pratica. La parte teorica affronta argomenti fondamentali, tra cui posizione di guida, tempo di reazione, distanza di sicurezza, e tutti i punti cruciali della guida. La parte pratica coinvolge gli allievi in sessioni avanzate, affrontando situazioni reali come frenate di emergenza e slalom.

Il cuore dell’iniziativa: dati alla mano e statistiche che non smentiscono mai

Dai dati ISTAT del 2022 emerge un quadro allarmante degli incidenti stradali in Italia. Guida e Vai con Sicurezza si pone come risposta a questa sfida, puntando sulla consapevolezza come strumento principale per affrontare efficacemente il problema. I risultati di un sondaggio condotto tra gli allievi affermano l’efficacia del corso, con il 93% che non ha riportato alcun incidente nei sei mesi successivi al completamento del programma.

Quando la rivoluzione in sicurezza diventa necessaria

Guida e Vai con Sicurezza non è solo un corso di guida, ma un movimento che vuole cambiare la cultura della guida in Italia. Salvatore Ambrosino, con la forza della sua storia, sta guidando il cambiamento verso una guida sicura, responsabile e consapevole. La strada verso la sicurezza inizia con la consapevolezza, e Guida e Vai con Sicurezza è il viaggio che ogni automobilista italiano dovrebbe intraprendere. Sarebbe bello se un bel corso di guida sicura diventasse obbligatorio in fase di preparazione per la patente, non credete?