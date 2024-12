Per guidare una supercar in Australia Meridionale serve una patente speciale: ecco cosa prevede la norma appena entrata in vigore e quali sono gli obblighi

Fonte: 123RF L'Australia Meridionale ha introdotto la patente speciale per le supercar

Guidare una supercar non è facile, richiede abilità ben precise e soprattutto una certa esperienza nella gestione dei tanti CV a disposizione. Le capacità che servono per “tenere a bada” una supercar sono molto diverse da quelle che possono servire per una semplice utilitaria o anche per un SUV compatto da guidare in città. Questo vale soprattutto quando si prova a sfruttare la potenza a disposizione, magari con un’accelerazione rapida, rispettando sempre i limiti di velocità nel tratto che si sta percorrendo. Gli incidenti causati da chi si trova alla guida di una supercar, senza magari avere le capacità per gestirne la potenza, sono frequenti.

Per questo motivo, in Australia Meridionale, uno degli Stati federali parte dell’Australia, è stata introdotta una nuova norma che impone il conseguimento di una patente speciale a chi vuole mettersi alla guida di un’auto ad alta potenza. La normativa in questione è stata, per lungo tempo, al centro di un dibattito e, dopo un lungo iter legislativo, è diventata effettiva a partire dallo scorso 1° dicembre 2024 e oggi rappresenta un vero e proprio esempio per tutti gli Stati che valutano una soluzione simile da applicare per il prossimo futuro, con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza stradale. Una proposta di questo tipo è stata presentata anche in Italia. Vediamo i dettagli completi in merito.

Cosa prevede la normativa

La nuova normativa dell’Australia Meridionale richiede agli automobilisti di conseguire una patente speciale di classe U per poter mettersi alla guida di una supercar. A far rientrare un veicolo in questa categoria è il suo rapporto peso/potenza, come previsto dai dati di omologazione. Le vetture che superano il rapporto di 276 kW per tonnellata richiedono una patente speciale per poter essere guidate. In sostanza, se un’auto ha almeno 375 CV per ogni 1.000 chilogrammi rientra nella definizione di supercar. Questa norma vale per i veicoli con massa lorda inferiore alle 4,5 tonnellate. Sono esclusi veicoli come camion e autobus.

Gli obblighi da rispettare

Le misure di sicurezza definite dall’Australia Meridionale per quanto riguarda la guida delle supercar non si limitano alla patente speciale. Per i veicoli che rientrano nella categoria citata in precedenza, infatti, c’è il divieto di disattivare i sistemi di assistenza alla guida durante l’utilizzo. Sistemi come la frenata automatica di emergenza e il controllo di stabilità e trazione dovranno sempre essere attivi per poter garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo del veicolo.

La normativa appena entrata in vigore, inoltre, prevede una serie di sanzioni in caso di mancato rispetto dei vincoli fissati per la giuda delle auto ad alte prestazioni. La disattivazione dei sistemi di controllo e sicurezza di una supercar, infatti, comporterà una multa di 5.000 dollari australiani, pari a oltre 3.000 euro, oltre alla decurtazione di punti dalla patente. In questo modo, le Autorità locali intendono fissare dei precisi paletti da rispettare per poter mettersi alla guida di auto che, a differenza dei veicoli tradizionali, possono nascondere delle insidie durante la guida, per via dell’elevata potenza e dell’accelerazione rapida. Al momento, altri Stati australiani non sembrano intenzionati a seguire l’esempio dell’Australia Meridionale ma, in futuro, la norma potrebbe essere ripresa anche in altri Paesi.