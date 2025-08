Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione e interruzione di pubblico servizio sono le accuse a carico di un uomo di 50 anni arrestato dalla Polizia a Modica dopo aver provocato disordini presso l’ufficio anagrafe comunale. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione per una persona in evidente stato di agitazione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Chiaramonte Gulfi, si trovava fuori dal territorio consentito, causando la momentanea chiusura dell’ufficio per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Modica è stato richiesto tramite il numero di emergenza 112 NUE. La segnalazione riguardava una persona che, in preda a uno stato di agitazione, stava creando disordini all’interno dell’ufficio anagrafe comunale. La situazione ha costretto il personale a interrompere il servizio e a chiudere temporaneamente l’ufficio, per tutelare la sicurezza sia dei dipendenti che degli utenti presenti.

L’intervento della Polizia e l’identificazione

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno provveduto a riportare la calma e a identificare il soggetto responsabile dei disordini. Attraverso i controlli effettuati in banca dati, è emerso che si trattava di un pregiudicato di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Chiaramonte Gulfi. L’uomo aveva il permesso di uscire esclusivamente all’interno del territorio comunale, ma si trovava senza autorizzazione a Modica.

La violazione degli arresti domiciliari

La presenza dell’uomo fuori dal comune di residenza ha costituito una chiara evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto e lo hanno ricondotto presso la sua abitazione a Chiaramonte Gulfi, dove dovrà scontare la misura restrittiva. Contestualmente, nei suoi confronti è stata formalizzata anche una denuncia in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio, in quanto il suo comportamento ha determinato la sospensione delle attività dell’ufficio anagrafe.

Le conseguenze per l’ufficio anagrafe e la comunità

L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sul regolare svolgimento dei servizi comunali. La momentanea chiusura dell’ufficio anagrafe ha creato disagi sia ai dipendenti sia ai cittadini che si erano recati presso la struttura per usufruire dei servizi. La prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ristabilire la calma e di garantire la sicurezza di tutti i presenti, ma l’accaduto ha evidenziato la vulnerabilità degli uffici pubblici di fronte a situazioni di emergenza.

Il profilo del soggetto arrestato

L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, era sottoposto agli arresti domiciliari con la possibilità di uscire solo all’interno del territorio comunale di Chiaramonte Gulfi. La sua presenza a Modica rappresentava una violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Il suo stato di agitazione e il comportamento tenuto presso l’ufficio anagrafe hanno aggravato la sua posizione, portando all’arresto per evasione e alla denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Le indagini e le procedure seguite dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Modica hanno seguito le procedure di rito per l’identificazione e la verifica della posizione giuridica dell’uomo. I controlli in banca dati hanno permesso di accertare rapidamente la violazione delle misure restrittive. Dopo l’arresto, il soggetto è stato ricondotto presso la sua residenza a Chiaramonte Gulfi, dove continuerà a scontare la pena agli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.

Il ruolo delle segnalazioni e la collaborazione dei cittadini

L’episodio sottolinea l’importanza delle segnalazioni tempestive da parte dei cittadini. La chiamata al 112 NUE ha consentito un intervento rapido delle forze dell’ordine, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità all’interno della comunità.

Le reazioni della comunità locale

L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Modica, che hanno espresso apprezzamento per la prontezza dell’intervento della Polizia. La momentanea interruzione del servizio presso l’ufficio anagrafe ha causato disagi, ma la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità grazie all’azione degli agenti. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di rispettare le misure restrittive imposte dalla legge e hanno invitato i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o comportamenti sospetti.

Considerazioni finali

L’arresto dell’uomo di 50 anni per evasione e la denuncia per interruzione di pubblico servizio rappresentano un esempio concreto dell’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica. L’episodio mette in luce la necessità di vigilare costantemente sul rispetto delle misure restrittive e di intervenire prontamente in caso di violazioni. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma un elemento chiave per la tutela della legalità e della sicurezza all’interno della comunità di Modica.

