Fabio Rosa e Danilo Boz morti nell'incidente tra Frisanco e Maniago, i calciatori tornavano dall'allenamento

Fabio Rosa e Danilo Boz, due calciatori 19enni del Maniago Vajont, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 5 agosto nella galleria Val Colvera, tra i comuni di Frisanco e di Maniago, in provincia di Pordenone. Un terzo coetaneo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale.

Il grave incidente in galleria a Pordenone

Nel grave incidente sono rimaste coinvolte due auto, in una c’erano i tre giocatori della squadra di calcio Maniago Vajont, che avevano appena concluso l’allenamento estivo a Poffabro, nell’altra si trovava una donna. Le due vetture si sono scontrate frontalmente.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra le due auto in galleria sarebbe stato violentissimo. Sembra che alla guida della macchina dei giovani calciatori ci fosse il ragazzo rimasto ferito. Nell’altra vettura coinvolta stava guidando la donna, anche lei rimasta ferita e portata in ospedale.

La mappa dell’area in cui è avvenuto l’incidente

L’auto su cui viaggiavano i tre 19enni è finita contro una delle pareti della galleria, disintegrandosi.

L’arrivo dei soccorsi

A dare l’allarme è stato un automobilista in transito pochi istanti dopo l’incidente. La zona non è ben coperta dalla rete telefonica, dunque è stata complessa la comunicazione con i telefoni cellulari.

Il diciannovenne rimasto ferito è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Udine, le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non preoccupanti. La donna, invece, sarebbe stata portata all’ospedale di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’automedica e la polizia locale. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. Lo scontro è solo l’ultimo caso di una serie di incidenti d’auto avvenuti negli ultimi giorni, tra cui uno sull’A4 a causa di un’auto contromano.

Chi erano Fabio Rosa e Danilo Boz

I tre giovani si erano appena diplomati, uno al Torricelli, l’altro all’Isis di Spilimbergo e il terzo al Kennedy di Pordenone. Erano maniaghesi, tutti nati nel 2006.

Le vittime sono Fabio Rosa e Danilo Boz. Giocavano nel Maniago Vajont di calcio, squadra che milita in Promozione.

Stavano tornando dall’allenamento a Poffabro ed erano diretti a Maniago, loro paese di residenza. Alla guida c’era l’altro coetaneo, Andrea Zoccoletto. I tre erano amici fraterni.

Hanno imboccato il tunnel a bordo della loro Twingo e all’improvviso si sono scontrati con una Volkswagen Tiguan condotta da una 72enne residente a Zoppola.