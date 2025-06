Affari Tuoi cambia orario martedì 10 giugno, Rai taglia De Martino: quando va in onda la puntata ridotta

L’orario di Affari Tuoi subirà una variazione nella puntata in onda su Rai Uno martedì 10 giugno 2025. Il popolare quiz show condotto da Stefano De Martino non inizierà come di consueto poco dopo le 20:30. Il programma aprirà i battenti circa mezzora più tardi per lasciare spazio allo speciale dedicato all’Amerigo Vespucci di rientro in Italia.

Affari Tuoi, puntata di martedì 10 giugno: variazione dell’orario

La puntata del 10 giugno di Affari Tuoi comincerà circa mezzora dopo rispetto al solito orario di messa in onda. Rai Uno, prima del quiz show, trasmetterà lo speciale sull’Amerigo Vespucci di rientro in Italia, nel porto di Genova.

A partire dalle ore 20:30 sulla rete ammiraglia della tv pubblica sarà proposto Buon Vento Italia, speciale condotto da Antonella Clerici, che, assieme al pubblico sintonizzato su Rai Uno, celebrerà il ritorno nelle acque italiane della nave scuola Amerigo Vespucci.

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino

‘Mamma Rai’, per l’importante evento simbolico (anche dal punto di vista culturale) ha deciso di tagliare il suo show di punta. Affari tuoi andrà infatti in onda in versione ridotta. Durerà circa 45 minuti.

A slittare di una decina di minuti sarà anche l’inizio della fiction Doc prevista in prime time. La serie tv comincerà non prima delle 21:50.

I dettagli dello speciale Rai condotto da Antonella Clerici

Per quel che riguarda lo speciale guidato da Antonella Clerici, a farla da padrone saranno da un lato gli aneddoti inerenti alla storica nave della Marina Militare, dall’altro i momenti di musica e spettacolo.

Tra i protagonisti dell’evento figurano infatti anche i musicisti delle forze armate, accompagnati dal Teatro Carlo Felice. Gli artisti si esibiranno in brani ascrivibili alla tradizione operistica italiana.

In particolare, il tema principale delle performance è legato al cibo e al vino, una scelta fatta per omaggiare la cucina italiana che potrebbe diventare patrimonio dell’Unesco del 2025.

Fino a quando Stefano De Martino andrà in onda con Affari Tuoi

Le registrazioni di Affari Tuoi dovrebbero concludersi il 12 giugno, mentre la messa in onda dell’ultima puntata della stagione in corso dovrebbe essere trasmessa il 28 giugno. Al massimo si potrebbe arrivare ai primissimi giorni di luglio con le nuove puntate.

Di recente sono trapelate indiscrezioni relative a un possibile prolungamento del quiz show fino a metà luglio. Fonti Rai contattate da Fanpage.it hanno smentito tali voci.