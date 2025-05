Aggredisce sorella e nipote con un coltello, 80enne arrestato per tentato omicidio a Pago del Vallo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentato omicidio a Pago del Vallo di Lauro. Un uomo di 80 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver colpito la sorella e il nipote con un coltello da cucina. L’episodio si è verificato nella serata del 23 maggio e ha visto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’incidente

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’anziano, residente in un Comune del napoletano, è stato colto da un improvviso raptus che lo ha portato a colpire la sorella 76enne e il nipote. La donna ha riportato ferite al dorso e alle dita della mano, mentre il bambino ha subito lesioni superficiali al petto. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e successivamente trasferiti all’Ospedale di Nola per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Conseguenze legali

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino è stato informato dell’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo, in attesa dell’udienza di convalida. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. L’anziano è attualmente sottoposto a indagini e, pertanto, è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

