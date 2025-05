Nicolò Zaniolo accusato di aggressione a due calciatori della Roma, insulti sui social: la sua versione

L’AS Roma ha accusato il suo ex tesserato Nicolò Zaniolo di aver aggredito e picchiato due calciatori della Primavera. Il calciatore 25enne, tramite un comunicato, ha negato di aver avuto atteggiamenti violenti. Nel frattempo sui social molti utenti lo stanno insultando. Il caso fa riferimento a quel che sarebbe accaduto al termine della partita del campionato di Primavera tra Fiorentina e Roma.

Nicolò Zaniolo nega l’aggressione contro i giocatori della Roma Primavera

Ieri si è disputato il match di Primavera tra Fiorentina e Roma al Viola Park. Zaniolo ha seguito la partita in tribuna. Al fischio finale, secondo quanto riferito dalla Roma, sarebbe sceso negli spogliatoi e avrebbe aggredito fisicamente due giovani del settore giovanile giallorosso.

Il racconto di Zaniolo è totalmente diverso ed stato è divulgato da un comunicato della Fiorentina. La società viola, però, al momento, riferisce solamente quanto esternato dal calciatore, preferendo non prendere le sue difese.

Fonte foto: ANSA Nicolò Zaniolo

“Al termine della partita – dichiara Zaniolo – sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”.

Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina: “Scena pietosa”

La versione dell’AS Roma parla invece di “un comportamento provocatorio” di Zaniolo che avrebbe “colpito fisicamente due calciatori della formazione Primavera”. “La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”, conclude la nota.

A parlare di rissa e di episodio esecrabile è anche l’allenatore della Primavera Fiorentina, Daniele Galloppa. “Ho tenuto i ragazzi fuori – le parole del tecnico riportate da La Repubblica -, volevo evitare problemi. Ho visto una rissa. Non volevo che i ragazzi rischiassero nulla. Una scena pietosa”.

Zaniolo ricoperto di insulti sui social

Dopo che si sono diffuse le indiscrezioni su ciò che sarebbe avvenuto nel post partita, Zaniolo è stato ricoperto di insulti sul suo profilo Instagram.

“Vigliacco“, ha tuonato un utente di nome Francesco. Ancor più duro Andrea: “Vergognati, sei un essere privo di materia cerebrale e pure violento. Ma tanto la tua carriera è finita”. Massimiliano gli ha dato “dell’infame”.

C’è anche chi lo ha minacciato: “Se è vera sta storia non ti azzardare a passare per Roma”. “Verme”, ha tuonato un altro utente a cui se ne sono aggiunti molti altri scrivendo insulti ancor più pesanti.

La Figc apre un’inchiesta

Sulla vicenda, come riferisce l’ANSA, la Procura della Figc ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenato al termine di Fiorentina-Roma.