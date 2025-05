Nicolò Zaniolo accusato dalla Roma di aver "picchiato 2 giocatori Primavera dopo il match con la Fiorentina"

Nicolò Zaniolo ha picchiato due calciatori della Primavera della Roma: è l’accusa contenuta in un comunicato della società giallorossa nei confronti del suo ex giocatore. Dal canto suo Zaniolo nega. Il caso fa riferimento al post partita del campionato Primavera tra Roma e Fiorentina. Il giocatore era sugli spalti al Viola Park. Al termine del match, secondo la versione della Roma, si sarebbe recato negli spogliatoi e avrebbe scatenato una rissa.

Primavera Roma – Fiorentina, “Zaniolo ha colpito due giocatori” negli spogliatoi

“La AS Roma – si legge nella nota diffusa dalla società capitolina – comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il giocatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera giallorossa al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio”.

“Durante il confronto – prosegue il comunicato – sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport”.

La versione di Zaniolo

La versione di Zaniolo è differente ed è riportata da una nota della Fiorentina. La società viola, però, al momento riferisce soltanto quanto dichiarato dal calciatore e non prende posizione sulla vicenda.

“Al termine della partita – afferma Zaniolo – sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via”.

Le due versioni combaciano soltanto in un punto: è sicuro che Zaniolo, al fischio finale del match (vinto 2 a 1 dai viola contro i giallorossi), è sceso negli spogliatoi.

L’allenatore della Fiorentina Galloppa: “Scena pietosa”

I dettagli di quel che è accaduto sono da ricostruire. Nel frattempo colpisce quanto esternato dall’allenatore della Fiorentina Primavera, Danielle Galloppa.

“Ho tenuto i ragazzi fuori, volevo evitare problemi. Ho visto una rissa. Non volevo che i ragazzi rischiassero nulla. Una scena pietosa”, il racconto del tecnico viola riportato da La Repubblica. Anche in questo caso una versione ben diversa da quella fornita da Zaniolo.

Altre testimonianze: “Si sentivano urla fuori dal tunnel”

Sempre il quotidiano La Repubblica scrive che chi ha assistito a quel che è accaduto racconta che “Zaniolo non era in sé, era sopra le righe, è entrato negli spogliatoi della Roma, ha preso a pugni prima Almaviva poi Litti”.

Sempre voci provenienti dal Viola Park riferiscono che il calciatore avrebbe deriso i due ragazzi per la sconfitta. “Li ha provocati in modo poco elegante, esagerando e lasciandosi andare a comportamenti più da bullo di periferia coinvolto in una rissa”, si legge sempre sul quotidiano.

L’inviata di Sportitalia, la tv che ha trasmesso la partita, ha fatto sapere che ci sono state urla “che si sentivano fuori dal tunnel”.

Zaniolo e il ritorno al Galatasaray

Nicolò Zaniolo attualmente è in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, ma già si sarebbe deciso che farà ritorno al Galatasaray, società che ne detiene il cartellino. In passato ha indossato la maglia della Roma.