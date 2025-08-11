Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale sono le accuse che hanno portato all’arresto di un venticinquenne veronese nella notte tra sabato e domenica, dopo una serie di comportamenti pericolosi e provocatori nel quartiere di Veronetta. L’episodio, avvenuto intorno alle 4 della notte, è stato segnalato dalle forze dell’ordine che hanno prontamente fermato il giovane, già noto alle autorità per precedenti reati.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto durante il consueto servizio di controllo del territorio, quando si sono trovati a dover gestire una situazione di disturbo della quiete pubblica e resistenza a pubblico ufficiale.

La dinamica dei fatti

La serata del giovane e dei suoi due amici era iniziata all’insegna dell’abuso di alcol. Dopo aver trascorso alcune ore insieme, il venticinquenne ha prelevato un carrello della spesa nei pressi di un supermercato situato in via XX settembre. In un gesto goliardico ma pericoloso, ha fatto salire a bordo del carrello un ragazzo che si trovava vicino a una tabaccheria e lo ha spinto in mezzo alla carreggiata di via San Paolo, mettendo a rischio la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone presenti.

L’intervento della Polizia

Proprio in quel momento, una pattuglia delle Volanti stava transitando in via San Paolo. Gli agenti hanno assistito direttamente alla scena, insieme ai due amici del responsabile. Alla vista dei poliziotti, il venticinquenne ha reagito con insofferenza, adottando un atteggiamento aggressivo e provocatorio. Incitato dai suoi amici, si è avvicinato minacciosamente agli operatori, insultandoli e invitandoli a non interferire, con toni sempre più accesi che hanno finito per svegliare diversi residenti della zona.

La reazione violenta e l’arresto

Quando gli agenti hanno tentato di far salire il giovane sull’auto di servizio, questi ha iniziato a dimenarsi e a opporsi con forza, rendendo necessario l’uso di tecniche di contenimento per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Nonostante la resistenza, il venticinquenne è stato infine accompagnato presso gli uffici di Lungadige Galtarossa per l’identificazione e le procedure di rito.

I precedenti e le sanzioni

Durante gli accertamenti, è emerso che il giovane era già gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. Al termine delle procedure, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a essere sanzionato per ubriachezza manifesta.

La convalida dell’arresto

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la gravità dei fatti e la necessità di un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza notturna nel quartiere di Verona e sulla necessità di prevenire comportamenti pericolosi legati all’abuso di alcol.

IPA