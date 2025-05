Guasto a Melegnano e treni in ritardo sull'Alta Velocità Milano - Bologna, ira di Renzi contro Matteo Salvini

Traffico ferroviario in tilt dopo un guasto sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna. L’avaria rilevata a Melegnano, nel Milanese, ha provocato ritardi oltre i 60 minuti su tutta la rete nel Nord Italia, che si sono aggravati nel corso della giornata. Tra i viaggiatori che hanno subito ritardi anche l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi, tornato all’attacco sui social del ministro dei Trasporti.

Renzi contro Salvini per i ritardi

Pubblicando la foto dello schermo del treno Milano-Roma sul quale era a bordo, Renzi ha ironizzato ancora una volta sull’operato di Matteo Salvini.

“Sono solo 77 minuti di ritardo. Ormai il mondo della politica è diviso tra chi vuole mandare Salvini al Viminale e chi lo vuole mandare a… casa. Ovunque ma non ai trasporti” ha scritto sul suo profilo X.

Il guasto a Melegnano sulla Milano-Bologna

La circolazione ferroviaria sarebbe stata mandata in tilt per un treno di Italo, in avaria a Melegnano, alle porte di Milano, per cause ancora in corso di accertamento.

Il blocco sulla linea Milano-Bologna ha provocato rallentamenti sull’Alta Velocità in direzione del capoluogo dell’Emilia-Romagna, ma diversi problemi si sono registrati a cascata su tutta la rete già a partire dalle 14.45.

“I treni seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 40 minuti” è stato il primo avviso di Rfi.

I ritardi sull’Alta velocità

I ritardi sulla linea sono peggiorati col passare delle ore, con attese medie di 60 minuti alle 18.45 e picchi fino a 130 minuti.

Con una nota delle 21, Trenitalia ha informato che i convogli Alta Velocità in direzione Bologna “possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Melegnano e Piacenza e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”.

Nell’ultimo aggiornamento, inoltre, la compagnia ha pubblicato sul suo sito la lista dei treni dell’Alta Velocità con ritardi superiori all’ora:

FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:17)

FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:56)

FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30)

FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15)

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:26)

FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Milano Centrale (19:00)

FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:49)

FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56)

FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:15)

FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:10)

FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32)

FR 8819 Milano Centrale (15:50) – Bari Centrale (23:36)

FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)

FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Foggia (22:57)

FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:39)

FR 9329 Torino Porta Nuova (17:40) – Perugia (22:30)

FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05)

FR 9657 Milano Centrale (18:30) – Napoli Centrale (23:08)

FR 8825 Milano Centrale (18:35) – Ancona (22:42)

FR 9661 Milano Centrale (19:00) – Napoli Centrale (23:33)

FR 9563 Milano Centrale (19:10) – Roma Termini (23:10)

FR 9663 Milano Centrale (19:35) – Roma Termini (22:39)

FR 9681 Milano Centrale (20:35) – Roma Termini (23:30)

FB 8620 Roma Termini (13:42) – Milano Centrale (20:45)