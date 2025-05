Trading online, 63enne di Pietrasanta truffata per 70 mila euro: come avviene il raggiro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un uomo in provincia di Lucca, a Pietrasanta, per estorsione ai danni di una donna di 63 anni. La vittima era stata coinvolta in una truffa da 70.000 euro legata al trading online e costretta a ulteriori pagamenti in contanti.

La truffa iniziale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel febbraio scorso, quando la donna, attratta da un annuncio sui social network, ha iniziato a effettuare bonifici per un totale di circa 25.000 euro. I presunti truffatori l’avevano convinta mostrando grafici che indicavano un buon andamento degli investimenti.

Il passaggio all’estorsione

I successivi pagamenti, per un ammontare di circa 50.000 euro, sono stati effettuati in contanti a corrieri che si presentavano sul luogo di lavoro della donna. Quando la vittima ha intuito la truffa, si è rivolta alla Polizia Postale. I truffatori, vedendo che la donna non versava più denaro, hanno minacciato di non restituirle la somma investita se non avesse continuato a pagare.

L’arresto e le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile, in accordo con la vittima, hanno pianificato una consegna controllata di un’altra somma, circa 7.000 euro, con appuntamento sabato 24 maggio in tarda mattinata a Pietrasanta. Non appena avvenuta la consegna, i poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo. L’arrestato è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per risalire agli eventuali complici. Pietrasanta.

Fonte foto: IPA