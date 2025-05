Ubriaco e violento in un centro di accoglienza minaccia la Polizia, scatta la denuncia a Bolzano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 25 anni è stato denunciato per oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale presso il Centro Emergenza Freddo di via Gobetti a Bolzano. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha aggredito il personale di vigilanza, costringendo le forze dell’ordine a intervenire.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le pattuglie della Squadra “Volanti” sono intervenute presso il Centro Emergenza Freddo dopo la segnalazione di un ospite particolarmente aggressivo. Il giovane, identificato come H. M., originario del Marocco, ha continuato a mostrare un comportamento provocatorio anche di fronte agli agenti.

Comportamento aggressivo

Gli addetti alla vigilanza hanno riferito che H. M. era stato sorpreso a consumare alcolici in modo smodato all’interno del centro. Alla richiesta di lasciare la struttura, ha iniziato a minacciare e spintonare il personale, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Denuncia e conseguenze

Nonostante gli sforzi degli agenti per calmarlo, H. M. ha continuato a minacciare e insultare anche durante il trasporto in Questura. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato denunciato per oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha sollecitato la revoca dello status di Protezione Internazionale di H. M. per poter emettere un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

