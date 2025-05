Minorenne arrestato a Mazara del Vallo, rapina violenta sul lungomare: le indagini e la cattura

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne tunisino è stato arrestato a Mazara del Vallo con l’accusa di rapina aggravata. L’operazione è stata condotta il 19 maggio 2025 dalla sezione investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di rapina avvenuto il 10 febbraio sul Lungomare Hopps, dove il giovane, insieme ad altri complici, ha minacciato con un coltello due minori bengalesi.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto dalla Sala Operativa di Trapani alle ore 20.00 del 10 febbraio 2025. Sul Lungomare Hopps, gli agenti hanno trovato un cittadino del Bangladesh, titolare di un’attività di ristoro, che ha segnalato la rapina subita da due suoi giovani connazionali. Le vittime, minori stranieri non accompagnati, hanno raccontato di essere stati avvicinati da tre giovani sconosciuti, uno dei quali ha tentato di rapinare uno di loro, mentre l’altro è stato colpito e derubato del cellulare sotto la minaccia di un coltello.

Indagini e identificazione

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla sezione investigativa del Commissariato. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza comunali, è stato possibile identificare uno dei responsabili, un minorenne di nazionalità tunisina. Le telecamere installate in diverse zone, tra cui Via Crispi e Corso Umberto, hanno immortalato il gruppo di tre giovani, verosimilmente magrebini, mentre seguivano le vittime fino al luogo della rapina.

Riconoscimento e arresto

Il giorno successivo alla denuncia, la Polizia Scientifica ha elaborato due album fotografici contenenti 12 fotografie di persone simili per età e origine. Le vittime hanno riconosciuto con certezza il giovane rapinatore. Il minore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha richiesto la misura cautelare della custodia in Istituto Penitenziario Minorile.

Fonte foto: IPA