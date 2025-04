Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Molte persone presenti nel Lazio hanno ricevuto un messaggio di allerta sui propri telefoni cellulari: si è trattato di un messaggio inviato dalla Protezione Civile tramite il sistema IT-Alert per segnalare la chiusura di Piazza San Pietro, prevista per le ore 17 dello stesso giorno, in occasione dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Il messaggio, diffuso in più lingue, servirà a gestire l’afflusso straordinario di fedeli e turisti.

L’alert della Protezione Civile

Nella giornata di oggi – venerdì 25 aprile 2025 – poco dopo le ore 13 sui telefoni di molti cittadini presenti a Roma o in zone limitrofe è apparsa una notifica, accompagnata da un forte segnale acustico e da una voce che legge il messaggio ricevuto.

Si è trattato di un messaggio di allerta inviato dalla Protezione Civile per avvertire i cittadini dei disagi che saranno causati a Roma e al Vaticano per l’afflusso di migliaia di persone giunte per l’ultimo saluto a Papa Francesco.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’alert inviato dalla Protezione Civile per la gestione dell’ultimo saluto a Papa Francesco

Questo il messaggio di allerta: “Dipartimento Protezione Civile – Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso Piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile. Per percorsi e orari funerale www.protezione civile.it”. Il testo viene poi tradotto anche in inglese, francese e spagnolo, così da poter essere utile anche ai turisti che si trovano a Roma in questi giorni.

L’ultimo saluto a Papa Francesco

Sono decine di migliaia i fedeli che in questi giorni si sono recati a Roma per partecipare all’ultimo saluto a Papa Francesco, con Piazza San Pietro che ha visto l’afflusso continuo di pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La Protezione Civile ha stimato una presenza complessiva che potrebbe raggiungere le 250mila persone. Per facilitare la gestione dei flussi e garantire la sicurezza, le autorità hanno predisposto un piano straordinario, che include la chiusura dell’accesso a Piazza San Pietro alle ore 17.

La misura è stata annunciata anche tramite il sistema di allerta nazionale IT-Alert, proprio per raggiungere anche coloro che si trovano occasionalmente nella zona.

Cosa sono gli alert della Protezione Civile

Gli alert diramati dalla Protezione Civile fanno parte del sistema nazionale IT-Alert, uno strumento progettato per avvisare tempestivamente i cittadini in caso di gravi emergenze o situazioni che possono comportare rischi per la sicurezza pubblica.

Questo sistema utilizza una tecnologia chiamata cell-broadcast, che consente l’invio di messaggi testuali ai telefoni presenti in un’area geografica specifica, senza necessità di registrazione.

Oltre agli eventi naturali, come terremoti o alluvioni, IT-Alert può essere impiegato anche in occasioni particolari, come eventi pubblici di grande rilevanza, per informare la popolazione su misure di sicurezza o modifiche alla viabilità. I messaggi sono tradotti in più lingue per garantire la comprensione anche da parte dei turisti.