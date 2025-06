Blatta volante americana invade Roma, come riconoscere la specie e il pericolo infestazione in città

La blatta americana volante sta invadendo Roma, sono decine le segnalazioni dei residenti di Torpignattara, Monte Mario, e del litorale capitolino. Questo tipo di insetto è appunto in grado di volare e sarebbe in grado di sfuggire ai consueti interventi di disinfestazione.

Cos’è la blatta americana e come riconoscerla

La blatta americana è anche nota come Periplaneta americana o scarafaggio rosso.

È uno degli insetti infestanti più comuni nelle aree urbane di tutto il mondo ed è la specie di blatta più grande tra quelle che condividono gli ambienti di vita con l’uomo.

Fonte foto: iStock

Blatta americana

A differenza della classica Blattella germanica o della Blatta orientalis che restano a terra o nei tombini, la variante americana ha la capacità di spostarsi in volo, riuscendo così a entrare in casa attraverso finestre e balconi.

Perché riescono a volare

La capacità della blatta americana di volare è data dalle ali e differisce tra esemplari maschi e femmina.

Le femmine adulte possono planare da luoghi alti se minacciate, mentre i maschi adulti sono volatori capaci di alzarsi da terra per alcuni metri cambiando anche direzione in aria, e utilizzano il volo per spostarsi anche se non sono in pericolo.

La differenza nella capacità di volo dei due sessi è dovuta alla lunghezza delle ali, che nel maschio superano l’addome, diversamente dalla femmina, dove le ali sono più corte.

Il pericolo infestazione in città

La blatta americana è più aggressiva, più resistente e più difficile da arginare, proprio per la sua capacità di spostarsi in volo.

A Fanpage l’esperto zoologo Andrea Lunerti ha spiegato che questa specie di insetto viene ordinata online, importata a basso costo in Italia e usata da allevatori e cittadini per nutrire rettili in cattività.

Capita che le blatte scappino e complice l’inverno mite e il caldo che si sta registrando in questi giorni, si ambientino bene soprattutto in città come Roma, riproducendosi molto velocemente.

Sempre l’esperto ha sottolineato che “sono infestanti in maniera seria”.