Camion senza freni ai Quartieri Spagnoli di Napoli si scontra con un'auto e si schianta sul palazzo: 3 feriti

Paura nel cuore di Napoli: un camion ha perso il controllo mentre percorreva in discesa via Francesco Girardi, ai Quartieri Spagnoli, centrando veicoli e negozi prima di schiantarsi contro un edificio. Il mezzo pesante avrebbe avuto un’avaria ai freni. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali, l’autista, è in condizioni serie. Poteva finire in tragedia.

Il camion frigo impazzito ai Quartieri Spagnoli

Come riporta La Repubblica, l’incidente è avvenuto intorno alle 10:40 di martedì 17 giugno.

Il camion-frigo, un Iveco per il trasporto di alimenti, ha improvvisamente preso velocità lungo la ripida via Girardi, a pochi metri dalla centralissima via Toledo, ai Quartieri Spagnoli.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in Francesco Girardi, ai Quartieri Spagnoli

Il conducente, un napoletano di 48 anni, ha tentato invano di rallentare la corsa usando il freno a mano, ma il mezzo ha travolto prima un altro camion carico di dolciumi, poi una Fiat Panda, finita a sua volta contro uno scooter in sosta.

L’autocarro ha terminato la sua corsa contro il muro di un palazzo, sradicando anche alcuni paletti stradali.

Tre feriti, uno grave: distrutte auto e negozi

Il conducente del mezzo pesante è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberarlo. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cardarelli, dove è tuttora ricoverato con traumi multipli.

Feriti anche gli occupanti degli altri mezzi coinvolti: il conducente dell’altro camion e quello della Panda.

In tutto sono cinque i veicoli danneggiati (tre in marcia e due in sosta), oltre agli ingressi di almeno due attività commerciali. Fortunatamente non ci sono pedoni coinvolti.

Guasto ai freni o malore: accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, pattuglie della Polizia di Stato e due ambulanze del 118.

L’intera area è stata transennata per consentire i rilievi della sezione Infortunistica Stradale, incaricata di verificare se si sia trattato di un guasto meccanico o di un malore improvviso del conducente.

Le telecamere della zona hanno ripreso l’intera scena, con il camion in discesa che centra un’auto e poi si abbatte con violenza sul palazzo. Le immagini e il forte tonfo hanno scatenato il panico tra i residenti e i commercianti, molti dei quali sono accorsi in strada sotto choc.