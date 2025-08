Michele Noschese morto a Ibiza, s'indaga per omicidio preterintenzionale di Dj Godzi: disposta nuova autopsia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarà sottoposta a una nuova autopsia la salma di Michele Noschese, conosciuto come Dj Godzi, il napoletano morto a Ibiza in circostanze ancora da chiarire durante un intervento della polizia spagnola. Lo ha deciso la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale, disponendo il sequestro del corpo del 35enne per poter eseguire ulteriori accertamenti.

Michele Noschese morto a Ibiza, disposta nuova autopsia

La procura di Roma ha disposto il sequestro della salma di Mischele Noschese, il dj napoletano morto a Ibiza il 19 luglio scorso durante un intervento della Guardia Civil.

I magistrati romani, competenti sui fatti riguardanti i cittadini italiani all’estero, hanno deciso di eseguire una nuova autopsia sul corpo del 35enne.

IPA Il padre di Giuseppe Noschese

Nuovi esami in grado di approfondire i risultati degli accertamenti eseguiti in Spagna, dopo che la famiglia ha evidenziato fratture alle clavicole e a sette costole.

Dj Godzi, si indaga per omicidio preterintenzionale

La procura di Roma che indaga sulla morte di Noschese ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.

L’ipotesi a cui si lavora è che l’uomo sia morto in seguito al trattamento ricevuto dai poliziotti spagnoli che l’hanno bloccato.

Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil, Noschese sarebbe morto a causa di un malore mentre si trovava sotto effetto di sostanze stupefacenti, come confermato dagli esami tossicologici.

La Guardia Civil era intervenuta nel complesso di Roca Llisa dove il dj viveva a seguito di una segnalazione dei vicini.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti spagnoli, una donna era fuggita dal balcone di casa del napoletano per salvarsi dall’aggressione dell’uomo.

Noschese l’avrebbe seguita nell’appartamento vicino dove si era rifugiata e avrebbe avrebbe aggredito il vicino di casa ottantenne.

Stando alla versione della polizia spagnola, Noschese sarebbe stato colto da convulsioni mentre stavano cercando di bloccarlo.

Secondo alcuni testimoni invece Noschese sarebbe stato immobilizzato a terra, legato mani e piedi e picchiato.

Il padre ascoltato in Questura a Napoli

Giovedì 31 luglio il padre di Dj Godzi, Giuseppe Noschese, è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra mobile di Napoli in Questura, su delega della Procura di Roma.

L’uomo, riferisce Ansa, ha ripetuto quanto già dichiarato agli inquirenti spagnoli, e cioè di aver saputo da un amico del figlio che durante il fermo da parte della Guardia Civil sarebbe stato colpito dagli agenti.

“Non entro nel merito di quello che è successo, ma in Italia se una persona è in forte stato di agitazione, è dispnoico, cioè ha una insufficienza respiratoria, si chiama un servizio di assistenza sanitaria e non si chiede invece l’intervento della polizia”, ha detto ai cronisti l’uomo, medico di professione.

“Come famiglia – ha aggiunto – non vogliamo vendetta ma giustizia. Michele era un ragazzo che aveva realizzato il sogno della sua vita, si era realizzato come dj e producer a livello mondiale”.

Sulla seconda autopsia Noschese ha detto che è già stato abbastanza “lo strazio cui è stato finora sottoposto: c’è stata questa integrazione di accertamenti e ora siamo in attesa di avere il riscontro ufficiale, poi vedremo il da farsi”.

Cos’è l’omicidio preterintenzionale

L’omicidio preterintenzionale (art 584 cp.) è una delle tre tipologie di omicidio previste dalla legge italiana: doloso, colposo, preterintenzionale.

L’omicidio è preterintenzionale, cioè oltre l’intenzione, quando la morte della vittima deriva da un’azione dell’autore più grave di quella voluta.

Ad esempio: un uomo durante una lite sferra un pugno in faccia a un altro, questi cade, sbatte la testa e muore.