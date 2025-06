ChatGPT e Sora non funzionano, migliaia di segnalazioni sul down da tutto il mondo: il comunicato di OpenAI

ChatGPT e Sora down in tutto il mondo. I due prodotti di OpenAI ha confermato i problemi per diversi utenti dopo le migliaia di segnalazioni arrivate da diversi Paesi, come testimonia il sito Downdetector. La società di Sam Altman ha confermato il malfunzionamento, annunciando di essere al lavoro per determinarne le cause e risolvere il disservizio.

ChatGPT non funziona

In base allo stato del server dell’azienda, si è verificata una “interruzione parziale” che sta causando problemi.

Secondo OpenAI, gli utenti riscontrano “tassi di errore e latenza elevati“: come spiegato dal sito del settore, Tomsguide.com, il chatbot non riesce a rispondere alle domande.

Fonte foto: Virgilio Notizie

Uno dei messaggi di errore che appare ad alcuni utenti

Una volta ricevuta l’istruzione – ossia il prompt – da parte dell’utente, la risposta che si ottiene è un messaggio di errore che recita: “Troppe richieste simultanee”.

C’è poi chi riceve questo:

Fonte foto: Virgilio Notizie

Un altro dei messaggi di errore

Ci sono poi persone che, invece, non ricevono nemmeno il messaggio di errore: semplicemente, ChatGPT non risponde alla richiesta.

Anche Sora ko

Oltre a ChatGPT, anche Sora, generatore di immagini gestito anch’esso da OpenAI, non funziona.

L’ultimo precedente

Non è la prima volta che ChatGPT non funziona.

L’ultimo precedente mondiale risale allo scorso 23 gennaio.