Chi ha vinto davvero le elezioni a Genova, i dati reali dei partiti dal Pd e FdI al M5S, Lega e Forza Italia

Dopo le elezioni Comunali di domenica 25 e lunedì 26 maggio, Genova è tornata al centrosinistra dopo 8 anni di amministrazione di centrodestra. Il capoluogo ligure è stato sotto i riflettori di maggioranza e opposizione, pronti a rivendicare (o a respingere) l’idea che il risultato cittadino possa in qualche modo essere indice di un sentimento nazionale. In realtà, come accade sempre, il voto amministrativo è a sé, e non tiene conto del sentimento del resto del Paese, conta il candidato più che il partito. Resta però interessante come quel voto evolve, a distanza di anni, nella stessa città. Il Pd, per esempio, si è confermato primo partito a Genova anche nel 2025 dopo esserlo stato nel 2022, ampliando il suo bacino di voti. Il centrodestra ha perso, ma tutti i grandi partiti di maggioranza – con l’eccezione di Forza Italia – hanno migliorato il risultato di tre anni fa.

La reazione di Elly Schlein, il messaggio a Giorgia Meloni

Il Pd di Elly Schlein ha cavalcato il risultato di Genova.

La segretaria, in un’intervista concessa a Repubblica, ha lanciato un messaggio alla premier:

“Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto (…). Essere testardamente unitari non è una tesi o un dibattito politologico ma un dato oggettivo: solo così si può battere la destra. Noi lo siamo sempre stati e continueremo a farlo, sulla chiarezza del programma. È quello il punto dirimente. Ne siamo talmente convinti che proseguiremo in questa direzione, cercando di porre al centro le tante cose che ci uniscono, facendo sintesi dei diversi punti di vista, che pure ci sono. Dove governiamo insieme sta già funzionando. (…) Siamo il primo partito in moltissime città. A Genova stiamo intorno al 30%, otto punti più delle scorse comunali, mentre FdI è al 12. Un trend che si era già affermato alle Regionali e alle Europee”.

La replica di Fratelli d’Italia

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d’Italia, affidata a Giovanni Donzelli.

Il capo dell’organizzazione del partito, ai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato che:

“Trarre conclusioni nazionali da un voto locale in cui esistono tante specificità è totalmente fuori luogo. Noi non abbiamo perso. Abbiamo perso a Genova, è vero, e ci dispiace, ma dal territorio stanno arrivando risultati importanti da Comuni che non saranno magari capoluoghi di provincia ma sono ancora più popolosi (…). Non c’è alcuno spostamento di consenso generale. Abbiamo vinto al primo turno in comuni grandi come Rozzano, a Sulmona, a Ortona la sinistra nemmeno arriva al ballottaggio. A Matera c’è un ballottaggio apertissimo. Se vogliamo fare il gioco di chi ha fatto più gol, diciamo che abbiamo per la prima volta vinto a Bolzano. Siamo perlomeno 1 a 1! Ma questi sono conti che non hanno molto senso. La verità è che il centrodestra non sta vivendo nessuna crisi (…).Purtroppo a volte accade che questioni locali portino a divisioni che non riusciamo a risolvere. Ma il centrodestra è sempre stato unito. Questo ci rende forti”.

I voti del centrosinistra: Pd, AVS e M5S

Il Pd ha superato il 29%, confermandosi il primo partito della città.

Decisamente più modesto il risultato del M5S, superato da Alleanza Verdi Sinistra (al contrario del dato nazionale, con i pentastellati terza forza dietro FdI e Pd).

Silvia SALIS – 51,48% (124.720 voti) Pd 29,06% (65.960 voti) Silvia Salis Sindaca 8,31% (18.853 voti) Alleanza Verdi e Sinistra 6,92% (15.705 voti) M5S 5,10% (11.583 voti) Riformiamo Genova 2,38% (5.405 voti) 653/653

Nel confronto con la tornata precedente, quella del 2022 (quando il candidato Ariel Dello Strologo perse nella battaglia con Marco Bucci):

Pd: 20,95% (39.937 voti)

20,95% (39.937 voti) M5S: 4,40% (9.873 voti)

4,40% (9.873 voti) Europa Verde : 5,18% (9.873 voti)

: 5,18% (9.873 voti) Sinistra Italiana: 1,54% (2.930 voti)

A distanza di tre anni, quindi:

Pd: è cresciuto di quasi il 10% (circa 26 mila voti un più)

è cresciuto di quasi il 10% (circa 26 mila voti un più) M5S: è cresciuta dell’1% circa (circa 2 mila voti in più)

è cresciuta dell’1% circa (circa 2 mila voti in più) AVS: si era presentata divisa, mettendo insieme poco più del 6,5% e circa 12 mila voti; questa volta, insieme, i due partiti hanno sfiorato il 7%, con oltre 15 mila voti

I voti del centrodestra: FdI, Noi Moderati, Lega e Forza Italia

Fratelli d’Italia ha superato il 12%, meno della metà del risultato del Pd.

La sorpresa è rappresentata dalla lista che coinvolgeva Noi Moderati (forte però del nome dell’ex sindaco Marco Bucci): se a livello nazionale il partito guidato da Maurizio Lupi è dato intorno all’1%, sondaggi alla mano, qui ha sfiorato l’8%, finendo davanti alla Lega e doppiando persino Forza Italia.

Pietro Piciocchi – 44,20% (107.091 voti) Fratelli d’Italia 12,44% (28.234 voti) Piciocchi Sindaco Vince Genova 10,68% (24.237 voti) Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova 7,84% (17.806 voti) Lega 6,94% (15.757 voti) Forza Italia 3,78% (8.589 voti) NPSI-Democrazia Cristiana 1,65% (3.752 voti) UDC 0,52% (1.189 voti) 653/653

Nel confronto con la tornata precedente, quella del 2022 (quando Marco Bucci ottenne il secondo mandato consecutivo dopo l’elezione del 2017):

FdI: 9,33% (17.788 voti)

9,33% (17.788 voti) Lega: 6,76% (12.886 voti)

6,76% (12.886 voti) Forza Italia : 3,85% (7.340 voti)

: 3,85% (7.340 voti) Noi Moderati: non era tra le liste

A distanza di tre anni, quindi:

FdI: è cresciuto di 3 punti (circa 11 mila voti un più)

è cresciuto di 3 punti (circa 11 mila voti un più) Lega: è cresciuta dello 0,2% circa (circa 3 mila voti in più)

è cresciuta dello 0,2% circa (circa 3 mila voti in più) Forza Italia: è calata dello 0,1% (ma ha guadagnato circa 1000 voti)

