Dirigente minaccia arbitra durante la partita, "devi fare la fine di Ilaria": la reazione della famiglia Sula

“Devi fare la fine di Ilaria”, queste le parole che un dirigente avrebbe rivolto a un’arbitra di appena 17 anni, con un chiaro riferimento al femminicidio di Ilaria Sula. Il fatto è accaduto durante la pausa tra il primo e il secondo tempo della gara Sangemini-Sporting Terni, quando l’uomo ha raggiunto la ragazza nello spogliatoio e ha cominciato a insultarla e minacciarla. Il dirigente è stato squalificato fino al 2028. La famiglia Sula, attraverso l’avvocato, ha sottolineato la gravità dell’episodio.

Arbitra aggredita da un dirigente

Come anticipato, un dirigente è stato squalificato fino al 31 dicembre 2028 su provvedimento del giudice sportivo per aver insultato e minacciato un’arbitra tra il primo e il secondo tempo di una partita tra il Sangemini e lo Sporting Terni. Come ricostruito dalla delegazione provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, l’uomo avrebbe rivolto parole pesanti e minatori nei confronti della giovane direttrice di gara che in quel contesto stava arbitrando l’incontro della categoria Under17.

A scatenare il risentimento del dirigente sarebbero state due espulsioni ai danni dello Sporting Terni. L’uomo, quindi, avrebbe raggiunto l’arbitra negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo.

Fonte foto: ANSA

Come ricostruiscono La Nazione e Corriere dell’Umbria, il dirigente avrebbe avviato una registrazione con il suo telefono mentre iniziava ad insultare e minacciare la ragazza “contestando la sua condotta a voce alta”, si legge nel referto del giudice sportivo.

Dopo gli insulti, quindi, l’uomo avrebbe interrotto la registrazione e avrebbe rincarato la dose: “Eri da ammazzare da piccola. Dovresti fare la fine di Ilaria” riferendosi, senza alcun dubbio, al femminicidio di Ilaria Sula. Infine avrebbe detto: “A ‘sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello“.

Gli insulti durante il secondo tempo

A quel punto l’arbitra avrebbe espulso il dirigente, ma l’uomo avrebbe opposto resistenza. In quel momento sarebbero intervenuti i dirigenti dell’altra squadra che lo avrebbero allontanato dallo spogliatoio. Nonostante l’espulsione, il dirigente si sarebbe presentato all’interno dell’impianto, quindi l’arbitra lo avrebbe nuovamente invitato ad uscire.

Nella nota del giudice sportivo, ripresa anche dall’Ansa, si legge inoltre che una volta lasciato l’impianto il dirigente avrebbe “continuato a deridere l’arbitra, rivolgendo nei suoi confronti frasi offensive e denigratorie” e simulando l’abbaiare di un cane. Lo stesso, inoltre, avrebbe incitato gli altri genitori a protestare contro la direttrice di gara.

La squalifica del dirigente e gli insulti di un giocatore

Come anticipato, il giudice sportivo ha squalificato il dirigente fino al 31 dicembre 2028. Un altro provvedimento è stato preso nei confronti di un giocatore espulso.

Come scrive La Nazione, dopo l’espulsione il ragazzo “si toglieva gli scarpini minacciando di lanciarli contro l’arbitro togliendosi anche la maglia” e affermando “di volersi togliere anche i pantaloncini, ponendo in essere gesti osceni e proferendo pesanti allusioni di carattere sessuale“. Contro la società Sporting Terni, infine, è stata condannata a pagare una multa di 500 euro.

Il commento dei genitori di Ilaria Sula

La vicenda non è passata inosservata. Immediata la reazione dei genitori di Ilaria Sula, la ragazza uccisa tra il 25 e il 26 marzo dall’ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso, con sei coltellate.

La famiglia della vittima, attraverso l’avvocato Giuseppe Sforza, ha commentato all’Ansa con queste parole: “Frasi del genere non meritano alcun commento. Si qualificano da sé, tanto sono gravi“.