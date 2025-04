I messaggi di Mark Samson inviati col telefono di Ilaria Sula, le bugie scoperte dall'amica: "Non mi fido"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso dell’omicidio di Ilaria Sula si arricchisce di nuovi elementi e, cioè, dei messaggi di Mark Samson inviati col telefono dell’ex fidanzata per far credere che fosse ancora viva. La migliore amica della vittima, Maria Sofia Lombardo, non ha creduto alla messinscena e ora è una testimone chiave.

Cosa ha fatto Mark Samson dopo l’omicidio di Ilaria Sula

Maria Sofia Lombardo, migliore amica di Ilaria Sula, è una testimone chiave, seppur indiretta, nel caso dell’omicidio poi confessato dall’ex fidanzato della vittima, Mark Samson.

Il Corriere della Sera ha riportato quanto emerso dall’analisi del telefonino di Maria Sofia Lombardo, che ha ricevuto alcuni messaggi dal cellulare di Ilaria Sula (mai ritrovato) dopo la morte dell’amica. In base a quanto ricostruito, si è trattato di un tentativo di depistaggio da parte di Mark Samson, arrestato il 2 aprile per il delitto. Nello specifico, Mark Samson avrebbe provato a far credere all’amica della sua ex fidanzata, già uccisa e gettata in un dirupo a Capranica Prenestina, che Ilaria Sula aveva conosciuto un misterioso ragazzo.

Mark Samson, in una macchina della Polizia, all’uscita dalla Questura di Roma lo scorso 2 aprile.

Lo scambio di messaggi tra Mark Samson e l’amica di Ilaria Sula

“Sto per fare una caz*ata, ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada. Poi ti racconto. Ci siamo visti stamattina all’uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire oggi, così a caso”, si legge in una chat risalente al 26 marzo, il giorno del delitto, tra la finta Ilaria Sula e l’amica.

Per avvalorare la sua tesi, Mark Samson ha anche inviato la foto di un giovane palestrato in altalena e inventato la storia di un viaggio a Napoli.

Inizialmente, Maria Sofia Lombardo ha consigliato all’amica di fare attenzione ma pian piano si è accorta che qualcosa non andava nei messaggi di Ilaria.

“Rispondi a questa videochiamata, ti do quattro minuti“. E poi: “Ti saluto, chiunque tu sia”. Questi sono i messaggi che Maria Sofia Lombardo ha inviato al telefono di Ilaria Sula il 28 marzo, ormai sempre più convinta che dietro ai messaggi ricevuti ci fosse qualcosa di strano.

L’incontro tra Maria Sofia Lombardo e Mark Samson

C’è un altro dettaglio emerso nel caso Ilaria Sula. Nei giorni in cui ha scambiato messaggi con la “finta” Ilaria, l’amica Maria Sofia Lombardo ha anche incontrato, ignara di tutto, Mark Samson.

I due, infatti, hanno mangiato una piadina insieme e il ragazzo si era sfogato con lei raccontandole i problemi nella relazione con Ilaria, portando avanti così una doppia messinscena.