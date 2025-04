È ai domiciliari per l'aggressione al lido di Fano e si mette nei guai con i social: giovane torna in carcere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo a Fano, accusato di aggressione. L’uomo, già agli arresti domiciliari, ha violato i divieti di comunicazione imposti dal tribunale.

Violazioni sui social

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo ha ripetutamente trasgredito i divieti di comunicare con persone non conviventi attraverso la pubblicazione di foto, video e messaggi sui social media. Queste azioni sono state considerate dal giudice come un chiaro segno di disprezzo per gli obblighi cautelari imposti.

Comportamenti irrispettosi

Il comportamento dell’indagato è stato giudicato canzonatorio e irrispettoso nei confronti delle autorità, con comunicazioni intimidatorie rivolte alle giovani vittime. Tali atteggiamenti hanno portato alla decisione di revocare gli arresti domiciliari e trasferirlo in carcere.

Ulteriori inosservanze

Ulteriori violazioni sono state riscontrate durante i controlli effettuati dalle pattuglie del Commissariato e dell’Arma dei Carabinieri di Fano. L’uomo è stato trovato in luoghi non consentiti e in condizioni di grave deterioramento della capacità di autocontrollo, mettendo a rischio anche l’incolumità dei familiari conviventi. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Fano.

Fonte foto: IPA