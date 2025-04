Fabrizio Corona assolto, nessuna tentata estorsione e l'avvocato Ivano Chiesa sbotta: "Mi sono rotto le palle"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Il fatto non costituisce reato”. Fabrizio Corona è stato assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni di una donna con la minaccia di diffondere un presunto video intimo. Dopo la sentenza l’avvocato Ivano Chiesa, uno dei legali dell’ex paparazzo, ha sbottato: “Mi sono rotto le palle”. “Siamo alla venticinquesima assoluzione”, ha detto, Corona è coinvolto in vicende giudiziarie dal 2007.

Assolto Fabrizio Corona

Il tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona dall’accusa di tentata estorsione nei confronti di una donna perché “il fatto non costituisce reato”. Lo riferisce Ansa.

La sentenza è arrivata nella giornata di giovedì 10 aprile al termine del processo che vedeva imputato l’ex paparazzo.

Un processo che potrebbe avere una ulteriore evoluzione: il giudice trasmetterà gli atti alla Procura per valutare la posizione della donna, che rischia l’accusa di frode processuale.

Secondo quanto emerso avrebbe depositato una chat con Corona da cui erano stati cancellati dei messaggi.

Il processo per tentata estorsione

Al centro della vicenda un video intimo. Corona era accusato di aver ricattato una donna, sposata, che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare.

Quando la donna si è lamentata che il libro non vendeva, Corona avrebbe cercato di costringerla a non intentare azioni legali contro di lui, minacciandola con un video che li ritraevano in atteggiamenti intimi.

Durante il processo la donna aveva sostenuto che il video era stato girato contro la sua volontà. Di parere opposto invece la difesa di Corona.

L’avvocato Ivano Chiesa: “Mi sono rotto le palle”

“Io sono felice perché i processi li vinco tutti alla fine, però sarebbe il caso, quando ci sono notizie di reati così, di lasciar perdere”. Così l’avvocato Ivano Chiesa, uno dei legali di Fabrizio Corona, dopo l’assoluzione del suo assistito.

“Fabrizio Corona è coinvolto in vicende giudiziarie dal 2007, ora siamo nel 2025 anche basta”, ha aggiunto l’avvocato parlando con i giornalisti.

Poi ha sbottato: “Mi sono rotto le palle, posso essere abbastanza chiaro?”. “Quando le notizie di reato sono così bisogna archiviarle“, ha detto.

“Siamo alla venticinquesima assoluzione, adesso io e Fabrizio questi qui li denunciamo tutti“, ha aggiunto.