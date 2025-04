Chi è Manlio Messina, il deputato FdI accusa Fabrizio Corona: "Io e Giorgia Meloni siamo stati denigrati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È iniziato al tribunale di Milano il processo a carico di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata nei confronti di Giorgia Meloni e Manlio Messina. “La premier e io siamo stati denigrati dal signor Corona”, ha detto il deputato siciliano di FdI, che aveva denunciato l’ex paparazzo per un articolo del suo sito di gossip in cui parlava di una presunta relazione sentimentale tra Messina e la leader di Fratelli d’Italia.

Manlio Messina contro Fabrizio Corona

“Riteniamo che il signor Corona abbia esagerato, abbia detto falsità, quindi ne risponderà nelle sedi opportune. Sarà il giudice a stabilire se abbiamo ragione noi o ha ragione lui”.

Queste le parole, riportate da Ansa, di Manlio Messina, presente lunedì 31 marzo alla prima udienza del processo milanese a carico di Fabrizio Corona.

Fonte foto: IPA Il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina

L’ex paparazzo deve rispondere di diffamazione aggravata assieme al giornalista Luca Arnau per un articolo pubblicato nell’ottobre 2023 sul suo sito di gossip, Dillingernews.it, in cui si ipotizzava una relazione sentimentale tra la premier Giorgia Meloni e il deputato di Fratelli d’Italia.

Messina: “Meloni e io siamo stati denigrati”

“C’è chi ritiene – ha detto Messina – che si possono inventare storie perché questo lo consente chissà chi, forse l’avvocato Chiesa”, legale di Corona.

“Secondo noi no, su nessuno e solo per fare follower. Lì si gioca con la vita di persone sposate e che hanno figli. La premier e io siamo stati denigrati dal signor Corona”, ha concluso il parlamentare FdI.

Chi è Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia

Originario di Catania, classe 1973, Manlio Messina è deputato di Fratelli d’Italia e uno degli esponenti di spicco del partito in Sicilia.

Laureato in Economia e Commercio, sposato e padre di due figlie, ha iniziato la sua militanza politica nelle fila di Azione Giovani, l’organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale.

È stato consigliere comunale a Catania per due mandati, a partire dal 2008. Dal 2017 al 2019 è stato coordinatore regionale di Fratelli D’Italia per la Sicilia orientale.

È stato assessore regionale al Turismo e allo Sport nella giunta guidata da Nello Musumeci dal 2019 al 2022, quando è stato candidato ed eletto in Parlamento.

Fino a poco tempo fa Messina era vice presidente del gruppo parlamentare di FdI alla Camera.

Aveva lasciato l’incarico a inizio marzo, in seguito agli scossoni che hanno ridefinito gli equilibri del partito in Sicilia, con il cambio dei due coordinatori regionali.