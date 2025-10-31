Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate e la licenza di un bar è stata sospesa a seguito di una rissa avvenuta nella parte alta di Frosinone. L’episodio, che ha visto coinvolti cinque soggetti, si è verificato nel pomeriggio del 30 ottobre 2025 nei pressi di Largo Sant’Antonio. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Provinciale, mentre sono stati sequestrati bastoni e un coltello a serramanico utilizzati durante lo scontro.

Le forze dell’ordine intervengono dopo la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 14.00 del 30 ottobre 2025, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è stata inviata in Largo Sant’Antonio, nella parte alta di Frosinone, dopo la segnalazione di una rissa nei pressi di un bar.

Il confronto tra i contendenti e l’arrivo della Polizia Provinciale

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una pattuglia della Polizia Provinciale già impegnata a tentare di riportare la calma tra cinque soggetti che si stavano fronteggiando. La situazione è apparsa subito tesa e concitata, tanto che due individui sono riusciti a dileguarsi, mentre gli altri tre sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Sequestrati bastoni e coltello: un ferito

Durante l’intervento, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni bastoni e un coltello a serramanico, strumenti utilizzati dai partecipanti alla rissa. Uno dei coinvolti ha riportato lesioni giudicate guaribili in quattro giorni, a testimonianza della violenza dell’episodio.

Arresti e denunce: le misure adottate

Gli accertamenti immediati hanno permesso di individuare la responsabilità di due dei soggetti coinvolti, che sono stati arrestati. Gli altri tre sono stati denunciati in stato di libertà per il loro coinvolgimento nella rissa. Gli arrestati sono stati condotti presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone.

Sospesa la licenza del bar e Daspo Willy

A seguito dei fatti, il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del bar teatro della rissa, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Inoltre, sono stati emessi tre fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone e due divieti di accesso in locali pubblici, i cosiddetti “Daspo Willy”, nei confronti degli autori del grave fatto di reato.

Indagini ancora in corso

Le forze dell’ordine hanno reso noto che sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’adozione di altre misure nei confronti degli altri indagati coinvolti nella rissa.

