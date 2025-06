Furto a un portavalori parcheggiato in un supermercato Esselunga a Firenze, due giovani scoperti e arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati a Firenze per tentato furto su un furgone portavalori. L’operazione è avvenuta martedì mattina, 3 giugno, nel parcheggio del supermercato Esselunga di via Canova, durante un servizio di controllo dei reati predatori.

Il tentato furto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani con atteggiamento sospetto. La ragazza 17enne di Livorno faceva da palo mentre il ragazzo 20enne milanese cercava di forzare la serratura del portellone del furgone con delle forbici, nascondendosi dietro una siepe.

L’intervento della polizia

Alla vista degli agenti in abiti civili, la ragazza ha allertato il complice, che ha gettato le forbici nella siepe. I due sono stati fermati e il 20enne, già noto per reati simili, è stato trattenuto in attesa della convalida dell’arresto. La ragazza 17enne, incensurata, è stata deferita in stato di libertà.

Conseguenze legali

All’esito dell’udienza, l’arresto del 20enne è stato convalidato e gli è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La responsabilità dei due giovani sarà valutata nel corso del processo, in cui godono della presunzione di innocenza.

