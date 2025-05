Giorgia Meloni torna a parlare in pubblico senza commentare la sconfitta di Genova, ma esaltando l'Italia

Il giorno dopo la vittoria del centrosinistra a Genova, con Silvia Salis nuova sindaca della città, Giorgia Meloni è tornata a parlare in pubblico. Lo ha fatto intervenendo all’Assemblea di Confindustria a Bologna, mentre fuori imperversava la contestazione nei suoi confronti. Durante il suo discorso, in cui ha esaltato l’Italia, la premier non ha fatto alcun cenno alle elezioni Comunali. Secondo il Pd, si sarebbe “nascosta” per evitare di dover parlare di un “Governo in difficoltà”. Le Amministrative hanno infatti registrato il ritorno del centrosinistra alla guida del capoluogo ligure dopo 8 anni di centrodestra.

Giorgia Meloni e il discorso sull’Italia

Giorgia Meloni, davanti agli industriali, ha scelto di parlare solo di imprese, esaltando il suo Governo.

La premier ha infatti dichiarato che “l’Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà”, come testimoniato dal “livello dello Spread, più che dimezzato”, ma anche dalla Borsa, col “nuovo appeal dei Titoli pubblici italiani, l’attrattività ritrovata degli investimenti, e anche i giudizi delle agenzie di rating, su cui a volte sono critica”.

La presidente del Consiglio ha definito l’economia italiana “solida e resiliente“, aggiungendo poi che con la “visione” del suo Governo si è “tentato di rafforzare questa capacità dell’Italia di attrarre investimenti”.

Nessun passaggio sulle elezioni Comunali e la sconfitta a Genova

Le recenti elezioni Comunali hanno visto i cittadini votare in tre capoluoghi di provincia: Ravenna (dove ha vinto di nuovo il centrosinistra), Matera e Taranto (qui si andrà al ballottaggio nel weekend del Referendum).

Nell’unico capoluogo di regione chiamato alle urne, Genova, il centrosinistra ha strappato il Palazzo civico al centrodestra dopo 8 anni.

Dopo il vuoto lasciato da Marco Bucci, nel frattempo passato alla guida della Regione, Silvia Salis ha vinto al primo turno: una sconfitta per il centrodestra, che Giorgia Meloni non ha commentato.

Il commento di Fratelli d’Italia

A parlare sono stati invece alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, a cominciare da Giovanni Donzelli.

Al Corriere della Sera, il responsabile dell’organizzazione di FdI ha dichiarato che “abbiamo perso a Genova e ci dispiace“, ma anche che “non c’è alcuno spostamento di consenso generale” e che “il centrodestra non sta vivendo alcuna crisi” anche se in alcuni comuni si è presentato diviso.

Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI in Liguria, ha invece scaricato le responsabilità sugli alleati, ossia Lega e Forza Italia, rivendicando che Fratelli d’Italia “è il primo partito della coalizione per gradimento dei genovesi, anche davanti alle liste civiche, (…) penso che altri debbano guardare a cosa potevano fare di più”.

La provocazione di Pd e AVS

Chi invece ha battuto il tasto su Genova è stata l’opposizione, tornata ad amministrare la città dopo 8 anni.

Elly Schlein, segretaria del Pd, a Repubblica ha detto che “se fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi”, indicando la sconfitta del centrodestra come “il sintomo che qualcosa nel rapporto con il Paese si è rotto”.

Gli ha fatto eco Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, che al Corriere della Sera ha sottolineato il silenzio della premier: “Di solito ci mette la faccia per coprire i limiti, anche di classe dirigente, che il centrodestra ha nei territori, questa volta si è nascosta perché è evidente che le questioni sociali stanno mettendo in grande difficoltà il Governo (…). Ieri per raccontare di una sua vittoria ha dovuto parlare dell’America’s Cup“.

Provocazioni anche da Alleanza Verdi e Sinistra. Giovanni Paglia, assessore regionale in Emilia-Romagna, ha ricordato la vittoria del centrosinistra non solo a Genova, ma anche a Ravenna, in un post su Facebook: “Sarà che a Ravenna la palla non l’hanno nemmeno vista. Sarà che a Genova sono stati mandati a casa dopo 10 anni. Sarà che siamo avanti ovunque. Eppure il messaggio è chiaro. E il messaggio è che l’Italia reale è stanca di Giorgia Meloni e del suo Governo e se siamo uniti si può cambiare direzione. E adesso i referendum”.

