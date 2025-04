L'ex modella Rossella Moretti ha la malattia delle gambe di legno, cos'è la neuropatia delle piccole fibre

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una intervista, l’ex modella Rossella Moretti ha raccontato della patologia di cui soffre, la neuropatia delle piccole fibre, detta anche “malattia delle gambe di legno”: tra le difficili terapie, la scarsità di centri che si occupano del problema e la trattativa in corso con l’Inps per far riconoscere l’invalidità.

L’intervista a Rossella Moretti

Rossella Moretti, 40 anni, ex modella residente a Pedrosa, nell’Alessandrino, ha raccontato la sua esperienza con la neuropatia delle piccole fibre, una malattia rara e invalidante.

Diagnostica nel 2021, la patologia l’ha costretta ad abbandonare la carriera nella moda e a fronteggiare quotidianamente dolori intensi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha descritto la sensazione di svegliarsi con le “gambe di legno”, rendendo difficile anche alzarsi dal letto.

L'ex modella Rossella Moretti che ha raccontato di soffrire della neuropatia delle piccole fibre, detta anche "malattia delle gambe di legno"

Attualmente assume farmaci oppiacei, antiepilettici e antidepressivi per gestire i sintomi, ma sottolinea l’assenza di una terapia specifica per la sua condizione: “Non so più che fare, la mia vita è un incubo”.

I problemi per la “malattia delle gambe di legno”

La neuropatia delle piccole fibre è una patologia complessa e ancora poco conosciuta, che comporta difficoltà non solo nella diagnosi ma anche nel riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni. Rossella Moretti ha evidenziato come questa condizione non sia inclusa nei tabellari Inps, ovvero l’elenco delle patologie che permettono il riconoscimento automatico dell’invalidità civile.

Le tabelle attualmente in vigore risalgono al 1992, mentre la neuropatia delle piccole fibre è stata definita solo a partire dal 1998. A causa di questa lacuna normativa, l’ex modella si trova costretta a intraprendere un percorso complesso per far valere i suoi diritti.

Il prossimo 29 aprile è in programma una visita medica da parte della commissione Inps, che dovrà valutare se riconoscerle un’invalidità sulla base della documentazione clinica, ma la mancanza di un riferimento preciso nelle tabelle ufficiali rende l’esito tutt’altro che scontato, nonostante la gravità dei sintomi e l’impatto della malattia sulla qualità della vita.

Che cos’è la neuropatia delle piccole fibre

La neuropatia delle piccole fibre è una malattia del sistema nervoso periferico che colpisce le fibre nervose di piccolo calibro responsabili della trasmissione di sensazioni come dolore e temperatura.

I sintomi includono dolore intenso, formicolio, sensazione di bruciore e problemi di mobilità, principalmente ai piedi.

La diagnosi è spesso tardiva a causa della non specificità dei sintomi e della scarsa conoscenza della malattia. Attualmente, non esiste una cura definitiva, e il trattamento si concentra sulla gestione dei sintomi.