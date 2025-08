Fernanda Lessa si racconta, dal bullismo al figlio morto fino al bipolarismo e all'abuso di alcol e droghe

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Fernanda Lessa torna a parlare e sceglie di farlo ripercorrendo la sua vita passata, non senza problemi, e raccontando i momenti felici del presente. La ex modella e dj ha ricordato la drammatica esperienza della morte del suo primo figlio, la scoperta di una malformazione cardiaca e il tunnel delle dipendenze. Affetta da bipolarismo e vittima di bullismo, ha spiegato come è caduta nella trappola di droga e alcol. Oggi vive in Portogallo, pur adorando l’Italia, con suo marito l’imprenditore Luca Zocchi.

Fernanda Lessa e la morte del suo primo figlio

Fernanda Lessa ha due figlie avute con l’ex compagno Davide Dileo in arte Boosta, tastierista dei Subsonica.

In una lunga intervista al Corriere della Sera spiega che per lei è come se fossero ancora in tre, ha sempre in mente il ricordo del suo primo figlio morto nel 2001.

IPA Fernanda Lessa e il marito Luca Zocchi

Joaquin avrebbe compiuto 24 anni a maggio e spesso riguarda un filmato di quando era in terapia intensiva “è il mio angelo custode”.

Il piccolo era nato con una malformazione cardiaca, la stessa riscontrata alla modella e che solo dopo la sua nascita ha scoperto di avere.

Proprio per questo problema racconta “sono stata operata, mio figlio mi ha salvata”.

Il bipolarismo e i problemi con alcol e droga

Fernanda Lessa ha raccontato anche di come suo marito, l’imprenditore Luca Zocchi, sia stato fondamentale per la sua rinascita.

Ai tempi del loro incontro, la dj e modella ha svelato di non stare bene e di abusare di alcol.

In realtà era dovuto a problemi psichiatrici, il bipolarismo, e grazie all’aiuto del marito e di alcuni professionisti si è compreso che con “l’alcool lenivo la mia patologia”.

Da due anni Fernanda Lessa è sobria ma ci tiene a ricordare la ricaduta avvenuta nel 2022 a causa del suicidio di una sua amica.

La dj spiega di voler raccontare queste cose “perché le persone che stanno passando questi momenti non si sentano sole”.

Sempre al Corriere della Sera ha anche ricordato di aver fatto uso di droga negli anni 90 “mi sa che ci siamo caduti un po’ tutti”

Vittima di bullismo nell’ambiente della moda

Tra i momenti più toccanti del passato della top model brasiliana c’è anche il bullismo.

È accaduto tra i banchi di scuola, da piccola era bullizzata. Un’esperienza che l’ha segnata ma che l’ha resa più forte per affrontare lo stesso trattamento ricevuto nell’ambiente moda in cui ha vissuto gran parte della sua prima fase lavorativa.

La definivano una balena, perché troppo grassa per sfilare “i veri bulli sono lì”.

In seguito ha ricevuto anche insulti sui social perché per gli haters per un breve periodo non risultava in forma.