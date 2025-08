Stefano Bandecchi attacca il Pd dal mega yacht, "a fare in c***, voi che li votate siete più stupidi di loro"

Stefano Bandecchi torna all’attacco, e lo fa dal mare. In un video pubblicato sui suoi canali social, il sindaco di Terni, nonché ex patron della Ternana, ha risposto alle critiche ricevute dal Pd per la sua uscita dalla società rossoverde: nel 2023, 6 anni dopo essere stato eletto, il proprietario di Unicusano ha ceduto il club al gruppo Pharmaguida. Bandecchi non ha usato giri di parole, rivolgendo insulti a tutto il Pd e ai suoi elettori.

Il video dallo yacht

“Mi avete fatto vendere la Ternana voi”, dice Bandecchi nel video, rivolgendosi direttamente al Pd, mentre è a bordo della sua barca.

“Avete detto che non mi occupavo del Comune, che stavo dietro alla squadra, allora ho venduto la squadra. E adesso? Adesso non vi piace neanche questo”.

Nel mirino del sindaco di Terni c’è soprattutto il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi, che nelle scorse settimane ha criticato duramente la gestione Bandecchi, definendo la cessione della Ternana “una fuga dalle responsabilità verso la città“.

Bandecchi ha replicato sarcastico: “Adesso potete stare tranquilli, ho più tempo per fare il sindaco. Ma evidentemente non vi va bene nemmeno questo”.

Gli insulti di Stefano Bandecchi al Pd e agli elettori

Il tono del video è stato criticato da molti.

Queste le parole di Bandecchi:

“Io sinceramente gli rispondo così, al Pd, mentre mando tutto quello d’Italia a fare in c***, specialmente quello di Terni (…). Cominciamo con un bel vaff******”. Forse ti può interessare Bandecchi: “Ventotene? Meglio una ventottenne”. Il post provocatorio e la richiesta di dimissioni Stefano Bandecchi parla del Manifesto di Ventotene e dà la sua versione con una modella 28enne. Il post provocatorio ha attirato su di sé forti critiche

A corredo del video, il post su Instagram recita così: “Dedicato a tutti i cog***** che ancora non hanno capito che nel Pd oltre che codardi sono anche scemi e voi li votate quindi siete più stupidì di loro”.

L’omissione sul passaggio di proprietà della Ternana

Le dichiarazioni del sindaco si concentrano sulla Ternana: “Se lo sono scordato che la Ternana me l’hanno fatta vendere e che ora non è più mia. Fate una cosa, la prossima volta alla Ternana quando servono 50 euro dategli voi. Arrivederci a tutti”.

In realtà, Stefano Bandecchi ha omesso che il passaggio di proprietà è stato necessario perché, da sindaco, non avrebbe potuto restare alla guida della società.

Lo prevede una norma contenuta nel Testo unico degli enti locali (Tuel), che vieta a un primo cittadino di possedere una proprietà che utilizza un bene assegnato in concessione dal Comune stesso, in questo caso lo stadio Liberati.

Anche per questo la squadra femminile, la Ternana Women, di proprietà di Bandecchi, gioca nel comune di Narni, e non a Terni.