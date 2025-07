Stefano Bandecchi sbotta dopo Report, scontro col consigliere FdI: "Lei è la cosa più schifosa sulla Terra"

Il sindaco di Terni, nonché imprenditore, Stefano Bandecchi ha scatenato la sua furia nell’aula consiliare dopo la nuova inchiesta di Report. Bandecchi se l’è presa contro il consigliere comunale Marco Cecconi di Fratelli d’Italia, attaccandolo sul piano personale. I due hanno numerose polemiche alle spalle. “Lei è la cosa più schifosa sulla Terra”, ha sentenziato il primo cittadino rivolgendosi a Cecconi.

Il servizio di Report su Stefano Bandecchi

Report è tornato ad occuparsi di Stefano Bandecchi con un’inchiesta intitolata “Il medico della mutua”. Il servizio è andato in onda nella serata di domenica 6 luglio.

Al centro dell’inchiesta, il progetto dello stadio-clinica. “Dopo essere diventato sindaco di Terni, il fondatore dell’università telematica Niccolò Cusano ha dovuto cedere la Ternana Calcio per un conflitto di interessi”, è stato raccontato a Report.

“A distanza di due anni – è stato aggiunto – Bandecchi mira a costruire nella città che amministra una clinica privata convenzionata con il Servizio sanitario regionale”. Al centro del servizio, un possibile conflitto di interessi.

Bandecchi era finito sotto i fari della magistratura con l’ipotesi di evasione fiscale: avrebbe utilizzato i soldi esentasse provenienti dalle rette degli studenti in attività commerciali. Il consigliere comunale Marco Cecconi era stato sentito nell’ambito del servizio di Report.

Stefano Bandecchi contro Marco Cecconi

Prima dell’ultimo consiglio comunale, prima di entrare in aula, Stefano Bandecchi ha lanciato il suo avvertimento.

“Venerdì è successo qualcosa di particolare: contro guardia di finanza e Agenzia delle entrate ho vinto io. In primo grado, però i giudici hanno detto che Bandecchi è un ottimo imprenditore e non un ladro. Il prossimo che mi chiama ‘ladro’ pagherà un sacco di soldi”.

Ma era solo l’antipasto: il piatto forte è arrivato in aula consiliare. Nell’ambito delle comunicazioni del sindaco, Bandecchi si è espresso così: “Ora ognuno di voi rifletta su cosa dire e su come dovreste rivolgervi a me, con calma ed educazione”.

“Mi avete chiamato ‘ladro’ fin quando mi sono candidato a sindaco, avete offeso la mia immagine di imprenditore, oggi dovete cominciare a riflettere. Sono uscite le prime due sentenze, sarà un viaggio lungo ma ha vinto Bandecchi”, ha proseguito.

“Molti di voi dovranno mettersi le mani in tasca per quello che hanno detto fino ad oggi. Otto giudici hanno detto che Bandecchi ha ragione e non è un ladro. La legge mi dà ragione, rivolgetevi a me con attenzione”, ha avvertito il sindaco di Terni.

Cecconi si è rivolto al primo cittadino per chiedere “a quali provvedimenti giudiziari” facesse “riferimento”. Per poi aggiungere se fosse davvero il caso di indicare ai consiglieri come dovessero “esprimersi”.

A questo punto Bandecchi ha replicato e il suo discorso è stato un’escalation: “Sono convinto che lei si deve rivolgere a me con educazione”.

Poi l’invito a Cecconi a rivolgersi a uno psichiatra e l’accusa di essersi introdotto abusivamente nel terreno di sua proprietà, quello dove dovrebbe sorgere la clinica.

“Nessuno può dare giudizi sull’intelligenza dell’altro, non ho mai auspicato l’arresto di nessuno”, la risposta di Cecconi.

Bandecchi insulta Cecconi

Infine la bomba, sganciata da Bandecchi: “Le ricordo che siamo in tribunale perché lei mi ha chiamato ‘delinquente’ e quindi come fa ad essere così bugiardo da non sostenere ciò che è emerso in un’aula di tribunale? Lei è un’infame vero! Lei è un bugiardo! Lei è la cosa più schifosa che esista sulla faccia della Terra. Adesso andrò a denunciarla perché lei è stato sui miei terreni, perché lei è veramente poco intelligente, non capisce quando deve stare zitto”.